Famiglie e giovani a Biella per la Cittadella dello Sport, oltre 40 le società presenti (foto e video di Massimo Giacobbe in esclusiva per Newsbiella.it)

Un’edizione ancora più grande e ricca di attività. Stiamo parlando della Cittadella dello Sport, tornata a Biella per la gioia di giovani e famiglie. Oltre a piazza Martiri della Libertà, la manifestazione si è ampliata anche nella vicina piazza Colonnetti per offrire uno spazio ancora più ampio dove conoscere e provare diverse discipline sportive.

Sono oltre 40 le società sportive presenti, con attività e prove dedicate a ragazze e ragazzi dai 5 ai 18 anni, in un vero e proprio open day dello sport pensato per avvicinare i più giovani alle diverse discipline e accompagnarli verso l’inizio del nuovo anno scolastico.

Accanto alle associazioni sportive anche gli Istituti Comprensivi Biella 1, Biella 2 e Biella 3, con uno spazio espositivo dedicato alle attività realizzate dalle scuole, a cui si aggiunge anche l’ASL Biella, con iniziative dedicate alla promozione della salute e del benessere. Alla cerimonia di inaugurazione erano presente l’amministrazione comunale, con il sindaco Marzio Olivero, l’assessore allo Sport Giacomo Moscarola e il consigliere comunale Mario De Nile.

L'evento proseguirà fino alle 18, con sport, giochi, musica e momenti di festa nel cuore della città. Nella stessa giornata sarà inoltre protagonista la società sportiva Pietro Micca, che parteciperà all’open day insieme alle altre realtà presenti.

Una giornata pensata per vivere gli spazi del centro cittadino in modo diverso, all’insegna dello sport, della socialità e della voglia di stare insieme, prima del ritorno sui banchi di scuola.