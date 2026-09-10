Voucher Scuola Piemonte, reinviate 10.500 mail ai beneficiari: contributo utilizzabile entro il 14 settembre

A seguito di alcune segnalazioni ricevute dagli utenti in merito alla ricezione delle credenziali per l’utilizzo del Voucher Scuola 2026/2027, Regione Piemonte si è immediatamente attivata con il gestore del servizio, CIRFOOD S.C ., in collaborazione con Valyouness , per approfondire il processo di accreditamento e consentire così a tutti i beneficiari di accedere regolarmente al proprio contributo. Agli uffici regionali, il gestore ha comunicato di aver provveduto immediatamente ad un re-invio massivo di 10.500 mail nella notte tra martedì 8 e mercoledì 9 settembre agli utenti che risultavano non aver ancora effettuato il primo accesso alla piattaforma.

Il gestore ha rassicurato la Regione sulle tempistiche, garantendo che tutti i beneficiari, utilizzando le credenziali reinviate per la registrazione nella web app Valyouness, potranno utilizzare il voucher entro l’inizio dell’anno scolastico, previsto per lunedì 14 settembre .

Le verifiche e le procedure di assistenza proseguiranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di risolvere le singole criticità ancora presenti e assicurare a tutte le famiglie finanziate la piena disponibilità del contributo assegnato.

La procedura prevede un periodo ampio per utilizzare il Voucher: la scadenza per effettuare gli acquisti è infatti fissata a marzo 2027.

Si ricorda inoltre che, qualora sia già stata inviata una segnalazione o effettuata la procedura di recupero password, non è necessario ripetere l’operazione. Tutte le richieste già trasmesse vengono prese in carico e gestite: l’invio di più segnalazioni da parte dello stesso utente rischia solo di generare sovrapposizioni e di rendere meno rapida la gestione delle singole pratiche. Per questo motivo si invita a non seguire consigli provenienti dalla rete, ma di attenersi alle procedure indicate da fonti ufficiali .

Parallelamente, prosegue anche l’accreditamento degli esercizi commerciali aderenti , dalle cartolerie alle catene della grande distribuzione: sono già circa 900 i punti vendita fisici operativi sul territorio. Eventuali anomalie o difficoltà degli esercenti possono essere segnalate alla società Valyouness, che garantisce un’assistenza dedicata agli esercenti.

“Regione Piemonte continuerà a seguire l’andamento delle operazioni insieme al gestore fino alla risoluzione delle segnalazioni, con una priorità precisa: garantire che ogni famiglia beneficiaria possa ricevere e utilizzare concretamente il proprio Voucher Scuola” assicura la Direzione Istruzione e Formazione della Regione Piemonte.