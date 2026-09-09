Emma, annullato per maltempo il concerto di stasera all'Ippodromo: "La sicurezza prima di tutto"

(Adnkronos) - "La commissione di vigilanza mi ha appena comunicato che per le previste condizioni meteorologiche avverse il concerto verrà annullato". Così Emma Marrone annuncia sui social che il concerto previsto stasera all'Ippodromo Snai San Siro di Milano è stato annullato.

"Io sono scioccata - continua la cantante in un video selfie condiviso sul suo profilo -. Però davanti a questa comunicazione purtroppo devo alzare le mani perché la subisco quanto voi". A breve, spiega l'artista, arriveranno informazioni: "Il concerto si farà. Mi dispiace con tutto il cuore ma non dipende da me, la sicurezza è la cosa più importante a presto".

La cantante aveva ironizzato questa mattina sui social, condividendo una foto della modella Kate Moss con gli stivali da pioggia ricoperti di fango. Un modo ironico per scongiurare il timore che il maltempo potesse condizionare il concerto di stasera.