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Ultim'ora | 09 settembre 2026, 18:33

"Emma Bonino è stabile ma la situazione resta delicata, domani sarà trasferita in una struttura privata": il bollettino

&quot;Emma Bonino è stabile ma la situazione resta delicata, domani sarà trasferita in una struttura privata&quot;: il bollettino

(Adnkronos) - "Resta stabile ma delicata la situazione di Emma Bonino, ancora ricoverata all’ospedale Santo Spirito di Roma. A seguito del consulto tra il medico curante dottor Claudio Santini e i medici del Santo Spirito, è stato deciso che domani Bonino uscirà dalla terapia intensiva per essere trasferita in una struttura privata". E' quanto si legge nel bollettino medico di aggiornamento delle condizioni di Emma Bonino, ricoverata al Santo Spirito di Roma lo scorso lunedì per difficoltà respiratorie. 

 

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