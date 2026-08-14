Immobile si ritira: "E' un momento duro, la mia carriera si chiude qui"

(Adnkronos) -

Ciro Immbile si ritira dal calcio giocato a 36 anni. Lo ha annunciato lo stesso ex attaccante di Lazio e Torino in un video postato sui social dalla sua ultima squadra, il Paris Fc dove Immobile si rivolge ai suoi compagni. "Questo è un momento duro per me perché è la fine di un grande percorso, di una parte della mia vita. Amo il calcio con tutto il mio cuore, ma voglio essere onesto con me stesso rispetto alla situazione attuale. Non è una decisione facile. Siete una grande famiglia. Sono felice di stare con voi, di far parte di questo club, del nuovo allenatore (Liam Rosenior ndr) e del suo staff, davvero con tutti, ma per me è il momento di stare con la mia famiglia, di passare più tempo con la mia famiglia. Mi hanno seguito ovunque. Ne ho bisogno dopo 17 anni. Se non sento di poter dare il massimo, anche se è dura, la mia decisione è di chiudere qui la mia carriera. Vi auguro il meglio. Tornerò a Parigi per vedere le vostre partite perché vi voglio un gran bene. Non siate tristi per me perché sono felice di stare con la mia famiglia e di iniziare pensare ai nuovi progetti per il mio futuro. Grazie a tutti ragazzi! Ciao!".

Sono 350 i gol segnati in 656 gare in carriera per Immobile, quattro volte capocannoniere in Serie A e protagonista del record di reti realizzate in una singola stagione (36 nell'edizione 2019/20). In bacheca 5 titoli coi club tra i quali una Coppa Italia e due Supercoppe italiane con la Lazio e il titolo campione d'Europa con la maglia dell'Italia nel 2021.