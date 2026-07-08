Corsini al 'Corriere': "Ranucci chiarisca su Lavitola"

(Adnkronos) - "Aspettiamo la magistratura, ma poi chiamerò Ranucci perché deve chiarire questa vicenda inquietante nella quale lui per il momento è parte lesa". Così il direttore degli Approfondimenti Rai, Paolo Corsini, avvicinato dal 'Corriere della sera' davanti a Montecitorio. In merito alla notizia dell'indagine sull'imprenditore Valter Lavitola per l'attentato compiuto nel 2025 a danni del conduttore, Corsini dice: "Se avessero usato il metodo Report per questa storia, Ranucci sarebbe già al gabbio. Se fosse capitato a me ora sarei già crocifisso".

Sul futuro del programma, Corsini assicura che la trasmissione non corre rischi: "No, è in una trasmissione di cui la Rai ha il marchio. Nel prossimo palinsesto c’è e andrà avanti comunque, poi magari può condurla Giorgio Mottola o un altro". Tuttavia, il direttore sottolinea la sua posizione garantista nei confronti del conduttore: "Io sono garantista e per il momento resta parte lesa in questa vicenda, come sapete con lui ho un rapporto vivace e franco: abbiamo discusso molte volte".

Al giornalista che chiede di un incontro a pranzo con Lavitola, Corsini chiarisce: "Mai stato, e mi permetto di aggiungere che deve esistere un confine anche tra fonte e giornalista. Ma so che chi aveva un problema con Report spesso andava da Lavitola". E conclude: "Quando è uscito il nome di Lavitola ho subito pensato che ci fosse qualcosa di strano dietro".