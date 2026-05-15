Famiglia, Roccella “Preservare eccezione italiana da cultura della post-modernità”

ROMA (ITALPRESS) - "Celebrare la Giornata internazionale della famiglia qui è il modo migliore. Bisogna infatti promuovere l'alleanza tra mondo sanitario e famiglia, come tra scuola e famiglia: in realtà dovremmo parlare di alleanza di un'intera comunità con la famiglia, un'alleanza imperniata sulla cura". Lo ha detto Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, partecipando al Policlinico Gemelli di Roma, in occasione della Giornata internazionale per la Famiglia, a un incontro su famiglia e fragilità promosso dall'Istituto Toniolo, dalla Fondazione Policlinico Gemelli e dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. "Per tanto tempo in Italia - ha affermato Roccella - è mancata una politica familiare: le persone sono state considerate per categorie, scorporando gli individui dal contesto, innanzi tutto dal contesto familiare. Il nostro governo ha messo la famiglia al centro attraverso l'azione di tutti i ministeri. Non abbiamo considerato solo i singoli attraverso una classificazione delle vulnerabilità, ma anche la famiglia, perchè questo può aiutare a ricostruire la coesione delle comunità. Dobbiamo preservare l'eccezione italiana - ha concluso la ministra -, che si è andata disgregando perchè la cultura della post-modernità ha teso a indebolire la famiglia, aumentando la vulnerabilità, la fragilità, la solitudine delle persone".- Foto IPA Agency -(ITALPRESS).
In Breve
venerdì 15 maggio
giovedì 14 maggio
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Rugby Biella, Niccolò Badocchi affiancherà Benettin alla guida dell' Elite
Novità in vista nella prossima stagione