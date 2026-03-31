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Top News | 31 marzo 2026, 13:34

Palazzo Chigi “Sulle basi militari rispettiamo trattati, con Usa rapporti solidi”

Palazzo Chigi “Sulle basi militari rispettiamo trattati, con Usa rapporti solidi”

ROMA (ITALPRESS) - "In riferimento alle notizie di stampa sull'utilizzo delle basi militari, si ribadisce che l'Italia agisce nel pieno rispetto degli accordi internazionali vigenti e degli indirizzi espressi dal Governo alle Camere. La linea dell'Esecutivo è chiara, coerente e già pienamente condivisa con il Parlamento, senza alcuna modifica". Così Palazzo Chigi in una nota."Ogni richiesta viene esaminata con attenzione, caso per caso, come sempre avvenuto anche in passato. Non si registrano criticità nè frizioni con i partner internazionali. I rapporti con gli Stati Uniti, in particolare, sono solidi e improntati a una piena e leale collaborazione - sottolinea la Presidenza del Consiglio -. Il Governo continuerà pertanto ad operare nel solco dei trattati vigenti, nel rispetto della volontà del Governo e del Parlamento, garantendo al contempo affidabilità internazionale e piena tutela dell'interesse nazionale".- Foto IPA Agency -(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

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