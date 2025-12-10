 / Ultim'ora

Ultim'ora | 10 dicembre 2025, 12:31

Lanzarote, 27enne padovano muore travolto da onda anomala

Lanzarote, 27enne padovano muore travolto da onda anomala

(Adnkronos) - Un ragazzo di 27 anni, Riccardo Rocco, di Vigonza (Padova) è morto lunedì 8 dicembre mentre si trovava sull’isola di Lanzarote, alle Canarie. Come racconta il Gazzettino di Padova, Rocco si trovava sull’isola spagnola per una vacanza all’insegna della pesca insieme a un amico veneziano, quando entrambi sono stati travolti da un’onda anomala. Entrambi soccorsi, mentre l’amico si è salvato, il 27enne padovano è spirato poco dopo all’ospedale di Arrecife. I due giovani erano arrivati alle Canarie una settimana fa e sarebbero dovuti rientrare in Italia la settimana prossima per il Natale.  

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore