Ponderano, taglio del nastro per la nuova palestra

In aprile era stato inaugurato il primo lotto della palestra di Ponderano per la riqualificazione della struttura, un traguardo atteso da anni dalla comunità. A giugno erano poi partiti i lavori per il secondo lotto del progetto, e oggi, sabato 18 ottobre questi spazi verranno inaugurati.

Tra gli interventi che sono stati realizzati nell'ultimo step ci sono demolizione degli attuali spogliatoi, l’adeguamento sismico dell’intera struttura e la realizzazione di spalti per accogliere il pubblico in modo più confortevole. La nuova struttura dispone anche di un campo da basket regolamentare con pavimentazione in parquet, conforme a tutte le normative di Coni e Fip. “Si tratta di un’opera di grande valore per la nostra comunità – commenta il sindaco Locca - attesa da anni, che rappresenta un importante punto di riferimento per l’aggregazione e la crescita sportiva dei nostri giovani.”

La prima pietra dei nuovi spogliatoi della palestra era stata posata nel marzo del 2024 alla presenza del sindaco Roberto Locca insieme al preside prof. Stefano Zampieri, all’assessore Luca Pera al capogruppo Franco Colucci ed al responsabile basket Ponderano Marco Monfermoso.