Meloni “Elettori non si fanno trattare da stupidi dalla sinistra”

ROMA (ITALPRESS) - "Ieri abbiamo vinto nella Marche, ribattezzate anche Ohio, dove i cittadini hanno confermato il governatore uscente. I cittadini sono più intelligenti di come li fa la sinistra, guardano al lavoro, al risultato del buon governo, alla concretezza e non si fanno trattare da stupidi come da chi dice che 'vota per il Pd nelle marche e avrai lo Stato in Palestinà perchè la gente non è stupida". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla manifestazione per Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra alla presidente della Regione Calabria. "Siamo convinti che anche gli elettori della Calabria faranno la stessa scelta" ha aggiunto Meloni.-foto Ipa Agency -(ITALPRESS).