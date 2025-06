Cosa fare a Torino e dintorni a luglio: eventi e idee

L'estate torinese è sempre stata sinonimo di magia, ma il luglio 2025 promette di essere particolarmente speciale.

Per chi si chiede cosa fare a Torino in questo periodo dell'anno, la risposta è ricchissima di possibilità. La città sabauda si prepara ad accogliere residenti, visitatori e professionisti con un calendario straordinario di eventi che spaziano dalla musica al cinema, dal teatro alle esperienze culturali più innovative.

Tra le cose da vedere a Torino e da fare a Torino, dalle storiche piazze del centro alle colline circostanti, dai musei ai luoghi più insoliti, il capoluogo piemontese e il suo territorio offrono opportunità uniche per vivere un'estate indimenticabile, perfette anche per chi cerca location suggestive per eventi aziendali di alto livello.

Cosa Fare a Torino: Musica Live e Grandi Nomi dell'Estate

Il mese di luglio si apre con alcuni dei concerti più attesi dell'anno. Il Kappa FuturFestival 2025 (4-6 luglio) al Parco Dora rappresenta uno degli eventi di musica elettronica più importanti d'Europa, con oltre 100 artisti internazionali che si alterneranno sui palchi dalle 12:00 alle 24:00 per tre giorni consecutivi.

Subito dopo, Marco Mengoni porta il suo tour negli stadi a Torino il 9 luglio, seguito da Tananai che si esibirà al Flowers Festival il 10 luglio. Ma il momento clou arriva il 12 luglio con Cesare Cremonini allo stadio, per poi concludere con Gianna Nannini al Sonic Park il 15 luglio. Cinque appuntamenti che trasformeranno la città in una grande arena musicale.

Il Flowers Festival a Collegno (25 giugno - 31 luglio) continua a essere uno degli eventi più attesi, con concerti serali nel suggestivo Parco della Certosa. Parallelamente, l'Evergreen Fest al Parco della Tesoriera (5 giugno - 20 luglio) offre spettacoli gratuiti in una delle location più belle della città.

Non perdete la mostra "Hyperworlds" del Kappa FuturFestival ai Murazzi (26 giugno - 30 luglio), un'immersione gratuita nell'arte digitale.

Cinema Sotto le Stelle tra le attrazioni di Torino

Per gli amanti del cinema tra le attrazioni di Torino, luglio regala due esperienze uniche.

Cinema sulla Pista (1-20 luglio) porta i grandi film sul tetto del Lingotto, con proiezioni dalle 21:30 che trasformano l'iconico edificio in un cinema a cielo aperto. Contemporaneamente, "Un'Estate al Cinema 2025" (10 giugno - 31 luglio) diffonde la settima arte nei quartieri della città con rassegne gratuite sotto le stelle.

Cose da Fare a Torino: Arte e Cultura tra Mostre e Luoghi Nascosti

Il panorama culturale torinese, tra le principali attrazioni a Torino, si arricchisce con la mostra "Un dinosauro a Palazzo" al Grattacielo Piemonte (6 giugno - 30 novembre), dove il Giganotosaurus accoglie gratuitamente i visitatori.

Tra le cose da vedere a Torino per gli appassionati di fotografia, presso CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia, la mostra su Alfred Eisenstaedt (12 giugno - 21 settembre) espone il celebre "Bacio a Times Square" e altri scatti iconici.

Scena Aperta 2025 al Teatro Carignano (22 febbraio - 13 luglio) offre visite guidate teatrali uniche, mentre sPAZIO211 Open Air (2 giugno - 28 settembre) presenta arte e visioni contemporanee negli spazi industriali della città. Non perdete la mostra "Hyperworlds" di Kappa FuturFestival ai Murazzi (26 giugno - 30 luglio), un'immersione gratuita nell'arte digitale.

10 Cose da Fare a Torino: Esperienze Uniche dalla Città Sotterranea alle Dimore Storiche

Il 5 luglio non perdete Torino Sotterranea, un affascinante tour che svela i segreti nascosti sotto la città dalle 14:00 alle 17:00. Per gli amanti del mistero, Torino Magica offre percorsi alla scoperta del lato esoterico della città.

Per chi ama la storia e l'architettura, tra le bellezze da visitare a Torino, segnaliamo Dimore Amiche del Piemonte .

Si aprono le porte di castelli privati e dimore storiche normalmente inaccessibili, inclusi i luoghi del Canavese legati alla serie "La Legge di Lidia Poët", le Dimore Storiche del Biellese, i Castelli dell'Alessandrino e il suggestivo Principato di Lucedio con il Castello di Gabiano. Un'opportunità unica anche per eventi aziendali provenienti da tutta Italia.

Per scoprire Torino da prospettive inedite, non perdete i tour gastronomici come "La Torino del Gusto", l'"Aperitorre" per un aperitivo con vista panoramica, o l'esperienza di "Torino in Canoa" per ammirare la città dal Po.

Musica e Natura: Dai Musei Reali alla Val d'Ossola

Estate Reale 2025 (12 maggio - 31 ottobre) trasforma i Musei Reali in palcoscenico per musica, teatro e poesia, mentre Tones Teatro Natura (13 giugno - 7 settembre) porta la cultura nella splendida cornice della Val d'Ossola.

A Venaria, le Sere d'Estate alla Reggia (28 giugno - 30 agosto) offrono aperture serali nei magnifici giardini.

Hiroshima Sound Garden 2025 promette concerti estivi in una delle location più innovative della città, mentre Hiroshima Mon Amour (1 giugno - 30 settembre) continua a essere punto di riferimento per la musica alternativa e gli eventi serali dalle 19:00 alle 23:45.

Posti da vedere a Torino Provincia? Dalla Lavanda all'Agnolotto

Il mese si arricchisce di esperienze immerse uniche.

A Sale San Giovanni, la Fioritura della Lavanda (21 giugno - 6 luglio) regala paesaggi da cartolina, mentre la Sagra dell'Agnolotto a Bosconero (25-28 luglio) celebra uno dei piatti simbolo del Piemonte con spettacoli e sport.

Alba e Torino da scoprire: dalla Musica alla Creatività Urbana

Collisioni 2025 ad Alba (luglio) conferma la sua vocazione di festival multidisciplinare, mentre Mappa Mundi alla Caserma La Marmora (15 giugno - 31 agosto) porta cultura e spettacoli all'aperto nel cuore della città.

Neon Brush continua a illuminare Torino con i suoi colori fluorescenti, aggiungendo un tocco di modernità alle serate estive.

Consigli Pratici

Per vivere al meglio luglio a Torino, consigliamo di:

Prenotare in anticipo per i concerti dei grandi artisti

Approfittare degli eventi gratuiti come le proiezioni cinematografiche e le mostre

Esplorare i dintorni con le esperienze delle Dimore Storiche

Gustare i sapori locali attraverso le sagre e i tour gastronomici

Utilizzare i mezzi pubblici per raggiungere comodamente tutti gli eventi

Luglio 2025 a Torino promette di essere un mese indimenticabile, dove ogni giorno offre nuove opportunità di scoperta e divertimento.