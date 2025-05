Sinner, niente allarme per la finale di Roma: "Sarò al 100%"

(Adnkronos) - Jannik Sinner infortunato nella semifinale degli Internazionali d'Italia? Durante il match vinto contro lo statunitense Tommy Paul, il numero 1 del mondo si è più volte toccato la coscia destra. E in alcune fasi, apparentemente, non si è mosso con la consueta facilità. "Ho una piccola vescica sotto il piede, a volte la sento un po' di più. E' connesso con la gamba, domenica sarò al 100%: non ho paura. Ora ho un giorno di riposo, mi serve", dice Sinner in vista della finale in programma domenica contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. "Se voglio giocare alla pari, devo alzare il livello. Stasera le condizioni erano diverse rispetto alla partita con Ruud, faceva più freddo. Ho cambiato qualcosa alla fine del primo set e ha funzionato", aggiunge.

"Il match è stato difficile, sono partito non benissimo ma proprio questo è il bello dello sport, in una giornata ti senti benissimo e in un'altra poi non è così. Posso essere contento, tornare in finale al primo torneo per me vuol dire veramente tanto", dice con un primo bilancio. Dopo 3 mesi di stop, legati alla sospensione per il caso clostebol, il rientro in campo è stato eccellente. Per conquistare il titolo, però, serve di più: "Sicuramente se voglio giocare alla pari devo alzare il livello, questo sarà il mio obiettivo".