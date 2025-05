Berrettini, infortunio e ritiro contro Ruud: cosa è successo agli Internazionali

(Adnkronos) -

Matteo Berrettini si ritira dagli Internazionali d'Italia 2025. Ancora una volta a causa di un infortunio, il tennista azzurro ha dovuto abbandonare il campo oggi, martedì 12 maggio, dopo un solo set, perso 7-5 contro il norvegese Casper Ruud, nel secondo turno del Masters 1000 di Roma.

Nel primo set Berrettini, che era reduce proprio da un infortunio agli addominali che lo aveva costretto a rinunciare a Madrid, gioca pulito e tiene il ritmo di Ruud, specialista della terra e fresco vincitore del suo primo titolo in un Masters 1000 proprio nella capitale spagnola. La partita prosegue in equilibrio, con Matteo che regala perle di talento al 'suo' pubblico. Ruud poi riesce a piazzare il break e conquista il parziale 7-5. Il secondo set dell'azzurro dura soltanto due game, dove subisce subito un break in apertura, prima di alzare bandiera bianca.