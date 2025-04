Trasporti, scuola e piazze: ecco gli scioperi tra venerdì e sabato

(Adnkronos) - Weekend nero in arrivo, con scioperi in vista e conseguenti possibili disagi non solo sui trasporti. A incrociare le braccia tra venerdì e sabato saranno infatti personale addetto alla manutenzione infrastrutture e ai servizi delle ferrovie, ma anche lavoratori del pubblico e del privato tra scuole, ospedali e vigili del fuoco, mentre in piazza scenderanno gli attivisti del movimento Fridays for Future.

Sulla rete ferroviaria l’11 e 12 aprile il sindacato di base Usb ha proclamato infatti una protesta che riguarderà "il personale addetto alla manutenzione infrastrutture e ai servizi non collegati da nesso di strumentalità tecnico organizzativa con la circolazione dei treni" mentre è stato spostato al 6 maggio lo sciopero di 24 ore per tutto il personale viaggiante, addetto alla circolazione e ai servizi collegati. Venerdì alle 10,30 il sindacato ha convocato un presidio di fronte al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a Roma.

Sempre venerdì per l’intera giornata il Cobas ha proclamato uno sciopero nazionale anche dei lavoratori dei settori pubblici e privati. L'agitazione coinvolgerà anche i dipendenti degli ospedali, delle scuole, dei vigili del fuoco.

Possibili disagi infine - sempre venerdì - anche per le manifestazioni per lo sciopero globale per il clima che vedranno in piazza in tutta Italia gli attivisti del movimento Fridays for Future.