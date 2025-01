Nuovo volto per via Italia, Franceschini: "Restituiremo a Biella un centro storico degno di questa città"

Nuovo volto per via Italia. La giunta Olivero ieri mercoledì 29 gennaio ha dato il via libera al progetto "Messa in sicurezza edifici e territorio - messa in sicurezza Gorgomoro lungo via Italia", che prevede il completo rifacimento della via che corre lungo il salotto della città, da piazza Vittorio Veneto fino ad arrivare a via Marochetti in Riva. Circa 3 milioni di euro che comprendono anche la messa in sicurezza del fondo della roggia che attraversa via Italia, il Gorgomoro.

L'intervento è di quello importanti, che sarà attuato con fondi ex PNRR, e se tutto andrà per il verso giusto, tra via libera della Soprintendenza e affidamento lavori, il cantiere potrebbe aprire in estate. "Procederemo a step per creare meno disagi possibili - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini - , ma è chiaro che un rifacimento simile della via intera era da anni che non veniva fatto, ed è necessario. Ringrazio l'assessore Moscarola ai bandi che ha trovato questo finanziamento importantissimo. Restituiremo a Biella un centro storico pedonale decoroso degno di questa città, e stiamo anche già ragionando come giunta di metterci al lavoro per riqualificare anche piazza Santa Marta, piazza Fiume e viale Matteotti".

Il rifacimento di via Italia rappresenterà un po' una continuazione del rifacimento di piazza Vittorio Veneto. "Saranno tolti i vecchi cubetti e messi altri nuovi in granito, più grandi, di colore grigio - spiega Franceschini - . I marciapiedi saranno messi in piano, mentre tra i giunti dei cubetti non sarà più messa sabbia. Il fondo verrà completamente rifatto e sarà posato un cemento plastico come quello che è stato messo in piazza Vittorio Veneto, permanente, che non avrà bisogno di manutenzione e soprattutto non cederà alle intemperie. Non è tutto perchè al centro della via saranno posate due lastre che riprenderanno il disegno di piazza Vittorio Veneto che non saranno solo abbellimento, ma verranno posate leggermente inclinate per fare da canale di scolo. Ogni sette metri e mezzo sarà poi realizzata una fascia orizzontale, sempre per richiamare i disegni nella piazza a fianco ai giardini Zumaglini".