Investire nell’industria monzese grazie ai mercati finanziari

Secondo Assolombarda, associazione degli industriali lombardi e parte di Confindustria, nei 55 Comuni che compongono la provincia di Monza e Brianza le prime mille industrie hanno fatturato 71,4miliardi di euro nell’esercizio 2023.

Un fatturato rilevante se lo paragoniamo, ad esempio, alla manovra finanziaria annuale messa in campo dal governo centrale per coprire il fabbisogno economico delle Pubbliche amministrazioni (generalmente varata con una dote intorno ai 30miliardi di euro).

Tale successo, perché di questo si tratta, è reso possibile dalla presenza nella provincia di importanti industrie che sono anche, direttamente o indirettamente, quotate alla Borsa di Milano.

Il nostro intento qui è di scoprire in che modo un risparmiatore che voglia trasformarsi un po’ anche in investitore, possa investire nell’industria monzese attraverso i mercati azionari italiani e internazionali.

Le società di Bonza e Brianza quotate in Borsa e come investire

Partiamo da un breve elenco delle società della provincia di Monza e Brianza che sono quotate su Borsa Italiana. Troviamo Esprinet (PRT) con sede a Vimercate, quindi STMicroelectronics (STMMI) e Intercos (ICOS) che hanno una sede produttiva ad Agrate Brianza, e ancora SOL (SOL) con sede a Monza.

Tra le società internazionali presenti sul territorio e quotate su listini azionari esteri, troviamo BASF (BAS) a Cesano Maderno, Roche (RO) a Monza e Skechers Usa (SKX) a Vimercate.

Dunque c'è un numero significativo di società su cui l’investitore interessato può investire e, come vedremo nella prossima sezione, può diversificare su molti settori industriali. Prima di passare ai settori industriali di riferimento, però, trattiamo delle modalità di accesso alle azioni di queste società.

Grazie alla digitalizzazione dei mercati finanziari è facile accedere alle azioni delle società utilizzando piattaforme di investimento come Metatrader 5, le quali sono state appositamente sviluppate per semplificare gli investimenti a un ampio pubblico.

Il risparmiatore/investitore ha quindi facoltà di decidere in autonomia quando acquistare e quando vendere le azioni societarie, sulla base delle sue conoscenze approfondite nel tempo.

Investire diversificando il capitale

Tra le molteplici strategie utilizzate dagli investitori nell’attività di trading troviamo la diversificazione del capitale, che consiste nell’acquisto di azioni rappresentative di società il cui business principale deriva da comparti differenti, se non anche divergenti.

Le società quotate in Borsa sopra menzionate sono un valido esempio di diversificazione. Esprinet è specializzata della distribuzione di tecnologia informatica B2B, mentre STMicroelectronics produce semiconduttori principalmente per l’automotive.

Intercos è specializzata in prodotti cosmetici e per la cura della persona, mentre SOL è attiva nella ricerca e produzione di gas industriali e per il settore sanitario.

Proseguendo con le società internazionali che hanno una propria sede produttiva in provincia, l’investitore può ulteriormente diversificare il portfolio nel comparto della chimica industriale con BASF, e completare il portfolio con Roche che opera nel settore farmaceutico e con Skechers Usa che produce scarpe.

Nella Top 1000 delle imprese censite da Assolombarda si fa riferimento anche alla crescita esponenziale di alcune società meno note, ma con un potenziale interessante che in futuro potrebbe portarle alla quotazione in Borsa. Eventualmente partendo dal segmento Euronext Growth Milan come ha fatto Bifire (FIRE) di Desio.

