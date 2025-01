Progetto diga in Valsessera: novità nell'ultimo progetto

Emergono novità nelle carte presentate dal Consorzio di bonifica Baraggia per ottenere il rinnovo della Via (valutazione impatto ambientale).

L'associazione "Custodiamo la Valsessera" ha iniziato la lettura dei nuovi elaborati depositati dal Consorzio per le verifiche di ottemperanza del progetto diga Sessera. "Il Consorzio presenta questi elaborati tardivamente, dopo 10 anni dall'approvazione del progetto - spiegano dal comitato -.Le principali novità sono nel nuovo tratto di teleferica da Granero a Piancone, uno scolmatore a calice doppio, l'eliminazione dello scivolo anteriore allo sbarramento per scolmare le piene, una nuova galleria di 200 metri per convogliare le acque da scolmare in caso di piena, una nuova galleria stradale, la piazzola per l'eliporto a Granero. Viene esclusa al momento la realizzazione della centrale idroelettrica Sesia 1 (quella che dovrebbe fare "ricchi" i Comuni)".

L'elenco dell'associazione prosegue: "Viene eliminata la tombinatura in primo tempo prevista a Piancone. Tutte queste modifiche non sono oggetto di una nuova procedura di Via, nessuna procedura di evidenza pubblica con il coinvolgimento della popolazione e delle altre amministrazioni locali".