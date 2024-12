Natale 2025, il Presidente Fulcheri ai suoi Alpini: "Grazie di aver trasformato un sogno in realtà"

Permettetemi un grazie particolare a chi non è come me continuamente in primo piano: un abbraccio a tutti quanti voi che non vivete sotto i riflettori, ma siete la colonna portante dell’organizzazione, che non lesinate alcuno sforzo per raggiungere l’obiettivo 2025 e vivete l’evento dietro le quinte; siete voi gli uomini e le donne indispensabili, non il Presidente. Per questo non potendo farlo personalmente a uno a uno, da qui oggi il mio commosso grazie: siete grandi, generosi, forti, unici, siete la Sezione di Biella!

Adunata Nazionale: tutti abbiamo voluto qualcosa che non abbiamo mai avuto, tutti dobbiamo essere pronti a fare qualcosa che non abbiamo mai fatto! E’ ora che tutti, ma proprio tutti, si rimbocchino le maniche... noi abbiamo “fame” di Adunata Biella e dobbiamo far venire questa “fame” a tutti i Biellesi e non solo a loro. Son certo che ci riusciremo se ognuno farà la propria parte, ognuno nel proprio ruolo e nelle proprie possibilità, con l’impegno e l’orgoglio di farlo bene, da galantuomo e da persona perbene, com’è nel DNA alpino! Ci attendono mesi impegnativi cui dedicare passione, tempo e responsabilità: che ognuno di noi viva questo evento straordinario con la consapevolezza della sua unicità, tutti dovremo gustarne ogni singolo istante, anche nell’aspettarlo e nell’organizzarlo, perché sarà irripetibile. Alpini, Amici degli Alpini, Aggregati della Sezione di Biella in alto i vostri cuori, perché sta per arrivare il momento tanto desiderato e sarà un successo! Sarà un successo non solo tutto nostro, ma da spartire con tutto il territorio e con tutte le persone che vogliono bene alla nostra famiglia alpina! La nostra Adunata può contribuire a trasformare il nostro Biellese: porterà visibilità a livello nazionale e internazionale, attirando non solo gli Alpini, incrementando così l’economia locale, ma promuovendo anche le eccellenze del territorio e un turismo attento e responsabile. Sentirete parlare di area pedonale alpina giustamente prevista dal piano sicurezza: a noi far capire che non servirà per chiudere la città o escludere qualcuno, ma servirà per permettere di vivere in tranquilla serenità i giorni dell’Adunata, quando si uniranno sacro e profano come solo le nostre Adunate sanno fare; giornate che ci permetteranno anche di far conoscere a tutti i Biellesi che gli Alpini sono come aquila che ha artigli aggrappati alla roccia e che ci racconta una storia, una lezione: io sono qui e qui rimango, noi siamo qui e qui rimarremo, fedeli ai nostri ideali, alle nostre memorie, ai nostri valori, alla nostra identità e vogliamo che la storia dei nostri Padri fondatori sia la nostra storia e diventi la storia dei nostri figli. Questa deve essere l’essenza di un Adunata: ricordare il nostro passato perché da lì arriva il nostro presente; le nostre tradizioni, i nostri valori devono essere il punto di partenza per costruire il nostro futuro, per dare un futuro al nostro passato. Sta noi decidere cosa fare del nostro presente, ricordiamoci che il presente che noi viviamo sarà il passato che lasceremo a chi verrà dopo di noi: e lasciargli un bel passato è nostro dovere! Questo, secondo me, dovrà essere il messaggio dell’Adunata Nazionale di Biella!