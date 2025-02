Adunata: stop allo sport nelle strutture comunali. Camper in piazza Falcone, tende al Rugby. Si tratta sul mercato

Avanti tutta con l'organizzazione in vista dell'Adunata nazionale a Biella. E gli uffici comunali in questi giorni sono anche alle prese con l'organizzazione degli spazi che saranno riservati agli attendamenti, ai camper e con gli spazi per il mercato.

“E' un lavoro complesso nel quale cerchiamo di fare attenzione per collaborare con tutti gli operatori interessati, le associazioni, di concerto con enti e forze dell'ordine – spiega l'assessore all'Adunata Edoardo Maiolatesi - . L'ufficio sport in particolare sta gestendo la situazione che riguarda le strutture comunali. Ci era stato chiesto di sospendere le attività sportive nelle palestre delle associazioni e delle scuole una ventina di giorni prima. Non è possibile, abbiamo chiesto più tempo da lasciare alle scuole e alle associazioni, e alla fine si dovrebbe trattare di una settimana. In questa maniera è più gestibile”.

In palestra saranno messe le brandine, nel campo da Rugby di via Salvo d'Acquisto per esempio troveranno spazio le tende, in piazza Falcone e nel parcheggione di Città Studi i camper. “Stiamo lavorando a un piano straordinario per trovare la soluzione che crei meno disagi possibili a tutti, e per rendere la città accogliente in quei giorni. Ci rendiamo conto che sarà un evento straordinario ma ci stiamo organizzando”.

In ballo c'è anche la questione del mercato che nell'ultima settimana si era detto non ci sarebbe stato. Giusto in questi giorni l'assessore al Commercio Anna Pisani si è ancora messa a tavolino con le associazioni per capire come fare. “Mappa alla mano della città altri spazi per il mercato adatti non ci sono – spiega l'assessore -. Abbiamo ottenuto dalla Srl degli Alpini di fare il mercato al Villaggio ancora lunedì 5 maggio, e stiamo aspettando a capire se ci sarà anche una seconda data. Dopodichè ho promesso agli ambulanti due domeniche a parziale compensazione del disagio di non poter lavorare in quella settimana del grande evento”.