Nei giorni dell'Adunata Alpina a Biella ci sarà il raduno nazionale dei Bersaglieri a Marsala

A maggio 2025, e precisamente dal 9 all’11, gli Alpini terranno a Biella la 96° Adunata Nazionale. Da mesi è stato confermato il periodo di questo importante evento che porterà in città e nei paesi del Piemonte, Alpini, simpatizzanti ed amici provenienti non solo dalle varie regioni d’Italia, ma anche da paesi esteri, dato che le penne nere, essendo sparse in ogni parte del mondo, sicuramente vorranno partecipare almeno con una rappresentanza.

Saranno giornate memorabili che senza dubbio Biella si prepara a ricevere. Negli stessi giorni, dall’8 all’11 maggio, i Bersaglieri avranno anche loro il 72° Raduno Nazionale nella Città di Marsala in Sicilia, che accoglierà decine di migliaia di Fanti piumati che sfileranno per le vie della città con le loro Fanfare, a passo di corsa, per l’entusiasmo dei presenti. Anche Marsala da tempo si sta preparando per questo importante evento, avendo ricevuto la “Stecca , passaggio di consegne”, ad Ascoli Piceno, al termine del Raduno Nazionale dello scorso anno. Hanno dato la loro adesione i direttivi della varie sezioni regionali e provinciali che saranno presenti con le loro Fanfare, per fare in modo che anche Marsala possa ricevere le migliaia di Bersaglieri, famigliari e seguito, che vorranno presenziare.

La Regione Piemonte, oltre alla presenza dei rappresentanti delle varie Province con le rispettive Fanfare, sarà accompagnata dal consigliere nazionale Mauro Capra, dall’emerito presidente regionale Guido Galavotti e da altri esponenti dei direttivi piemontesi. Per la concomitanza con l’Adunata degli Alpini a Biella nel mese di maggio, i Bersaglieri biellesi non ci saranno a Marsala, impegnati con la loro Fanfara all’Adunata Alpina nella loro città, in segno di collaborazione e di spettacolo. Questo è quanto concordato con il direttivo dell’Adunata Alpina e il presidente provinciale Claudio Bertagnolio, con il presidente di Sezione Giannino Zanellati, con il capo Fanfara Davide Ghisio e comunicato all’ex presidente provinciale Giuliano Lusiani, che ha confermato la sua presenza.

Il programma di massima giornaliero a Marsala per il Raduno Bersaglieri prevede: 8 maggio, alzabandiera in apertura dei giorni del Raduno; 9 maggio, arrivo del Medagliere Nazionale con un concerto serale; 10 maggio, saggio ginnico al campo sportivo, e in serata le Fanfare si esibiranno nelle varie piazze della Città per gli attesi concerti; 11 maggio, ammassamento e sfilamento per le vie della Città, con passaggio finale di consegne alla Città di Lignano Sabbiadoro per il 73° Raduno Nazionale nel 2026.

Non sarà solo un appuntamento annuale di celebrazione, ma assumerà una valenza storica particolare: coinciderà infatti con il 50° anniversario del devastante terremoto che colpì il Friuli Venezia Giulia nel 1976, quando i Bersaglieri si distinsero per la rapidità e l’efficacia del loro intervento, portando soccorso e conforto alle comunità in difficoltà.