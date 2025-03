Alpini, a piedi dalla Valsesia a Biella per l'Adunata 2025

Continuano ad arrivare informazioni sui modi più strani e genuini con cui gli Alpini verranno a Biella per partecipare all’Adunata del prossimo mese di maggio.

L’Alpino, si sa, è un grande camminatore così quelli della Valsesia hanno escogitato un modo originale e potremmo dire eco-sostenibile di arrivare in città per l’evento. Il prossimo 7 maggio partiranno dalla sede di Roccapietra alla volta di Coggiola per i primi 22 chilometri di un percorso da calibrare in tre tappe in totale.

Un'occasione in cui transiteranno anche presso altri comuni e incontreranno amici sulla via di Biella. La seconda tappa il giorno dopo, l’8 maggio, in territorio della provincia di Biella da Coggiola fino ad arrivare a Veglio e poi l’ultima, venerdì 9, con l’arrivo in città per gli ultimi 15 chilometri. Insomma a Biella sfruttando tutti i mezzi di locomozione perché l’importante è essere presenti per un evento unico come quello di Biella