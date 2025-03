Bioglio, Ternengo e Valle San Nicolao: da oltre 70 anni Alpini uniti aspettando l'Adunata: “Attesi 4 gruppi con due Fanfare per concerto”

Bioglio, Ternengo e Valle San Nicolao. Tre comunità unite in un unico gruppo con un preciso obiettivo: tramandare la storia e le tradizioni degli Alpini. Fondata nel 1952, poi ricostituita nel 1982, questa realtà è guidata dal 2009 dal capogruppo Renzo Savio, affiancato dal vice Piergiorgio Spezia, dal tesoriere Alessandro Cagnoni e dal segretario Mario Rivazio.

Inoltre, tra le sue fila, ad oggi si sfiorano le 100 unità tra Alpini, Aggregati e Amici che, nel corso dell'anno, si attivano per iniziative e attività lodevoli, rivolte interamente al benessere delle tre comunità. A cominciare dai tanti appuntamenti enogastronomici nei locali di frazione Pasquario, a Bioglio (dal 2015 sede alpina), volti a rafforzare l'aggregazione tra le penne nere. A questi si aggiungono gli stand a favore della prevenzione e della ricerca medica, da anni posizionati davanti alle chiese di Bioglio e Valle San Nicolao.

Anche il volontariato è uno degli aspetti più importanti. “Ogni anno puliamo via degli Alpini, la strada comunale del paese con opere di manutenzione e decoro dell'arredo urbano – spiega Savio – C'è grande attenzione anche per i giovani dei tre paesi: solo l'anno scorso, in occasione del Natale, è avvenuta la consegna del materiale didattico per le scuole primarie di Bioglio e Valle San Nicolao, oltre alla classica distribuzione del vin brulé la sera della Vigilia. Sempre coi giovani è stata realizzata la Festa della Birra che, lo scorso agosto, ha richiamato un gran numero di visitatori, anche da fuori provincia, proprio per la presenza di complessi musicali molto importanti. Infine, trasmettiamo la nostra storia ai più piccoli con visite guidate al Museo degli Alpini, presente nei locali della Sezione di Biella”.

Ora, per gli Alpini di questo gruppo si apre un nuovo capitolo: l'Adunata 2025, di scena il 9-10-11 maggio a Biella. “Siamo orgogliosi di prendere parte ad un simile evento a due passi da casa – sottolinea Savio – Speriamo che il tempo favorisca la rassegna e i giorni di festa che verranno”.

Anche nei tre paesi saranno ospitate le penne nere: 100 membri di due Fanfare Alpine delle province di Verona e Bergamo saranno alloggiate a Valle San Nicolao mentre a Bioglio prenderanno posto 4 gruppi (formati complessivamente da 80 persone) provenienti da Roma città e dalle province di Treviso, Monza e Torino. “C'è ancora posto a Ternengo e all'Arci Brovato, dove si attendono prenotazioni – confida il capogruppo – Per quei giorni, oltre a pranzi e cene condivise, è in programma nel pomeriggio di sabato una mini-sfilata delle due Fanfare con tanto di concerto davanti alla nostra sede. Un ottimo modo per accogliere in allegria l'Adunata 2025”.