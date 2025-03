Aspettando l'Adunata, a Brusnengo Federico Avondo ripercorre le vicende di 60 concittadini caduti in guerra

Proseguono le tappe di avvicinamento per l’Adunata fatta anche di iniziative culturali. Come quella andata in scena a Brusnengo, all’auditorium, nella serata di sabato scorso, con la presentazione di un libro che ha visto come protagonista lo scrittore Federico Avondo che ha ripercorso dietro la splendida cornice del gruppo alpini di Brusnengo Curino le schede di una sessantina di concittadini scomparsi nelle diverse campagne militari da Austerlitz nel 1805 fino ad arrivare ala Prima e alla Seconda Guerra Mondiale. Memoria e informazione unite per parlare di territorio attraverso le gesta dei suoi figli