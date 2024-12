Tutto sul catalogo: quale scegliere e dove acquistarlo

Il catalogo è un opuscolo di varie dimensioni, utile per stabilire ed esibire il proprio stile aziendale, nonché i prodotti e i servizi offerti. Il catalogo viene utilizzato sia in ambito B2B che nel settore B2C, che si rivolge direttamente ai consumatori. Ecco una panoramica generale di questo valido strumento di marketing.

Tipologie e dimensioni di un catalogo

Non esiste un solo tipo di catalogo: questo fascicolo o "booklet" può avere diversi formati, tipi di carta, rilegature e dimensioni. Anche il numero di pagine cambia, e può andare da poche pagine fino a diverse centinaia. Ciascuna compagnia sceglierà il tipo di catalogo che più rappresenta la vision e lo stile aziendali. Il formato più utilizzato è l'A4, anche se sono disponibili formati più piccoli e tascabili, come l'A5 e l'A6. La rilegatura va dalle più leggere come il classico punto metallico, alle più sofisticate e definitive, come la copertina rigida. Si può anche optare per la brossura fresata, la spirale e il punto omega. Il tipo di carta può essere lucida, opaca, riciclata oppure offset riscrivibile. La carta riscrivibile è un'opzione interessante in occasione di congressi, conferenze oppure corsi formativi.

Dove acquistare un catalogo? Ordinare un catalogo è semplice: basta scegliere un servizio di qualità online, come Helloprint. La stampa catalogo online richiede pochi passaggi, oltre alla scelta della grafica. Sul sito sono disponibili guide apposite per creare in breve tempo contenuti accattivanti e pertinenti, adatti a qualsiasi tipo di catalogo.

Per quanto riguarda la distribuzione di un catalogo, le opzioni sono numerose. Il catalogo può essere posizionato all'interno dei punti vendita, inviato via posta ai clienti più fedeli oppure distribuito durante gli eventi. Utile sia per i clienti che per i fornitori e gli eventuali partner commerciali, il catalogo trova spazio anche come omaggio aziendale, per esempio insieme a un prodotto acquistato o a un campione di prodotto.

Il catalogo non è l'unico strumento di marketing disponibile, e può essere abbinato anche ai volantini e alle brochure, più leggeri, economici e pratici da distribuire. La differenza è sostanzialmente una sola: la dimensione. Il catalogo è una sorta di libro, ed è realizzato appositamente per essere conservato e consultato a più riprese. Il volantino è una pubblicazione usa e getta, pensata per attirare l'attenzione e invitare l'utente a compiere una determinata azione: acquistare un prodotto, visitare uno store oppure informarsi ulteriormente su un particolare servizio.