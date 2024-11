Strona: 61enne perde la vita nel bosco dopo un malore

Aggiornamento ore 19.30

Aveva 61 anni l'uomo trovato senza vita nei boschi di Strona, a 300 metri dopo frazione Tallia.

La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di oggi, 29 novembre: stando alle prime ricostruzioni, sembra proprio che la vittima abbia avuto un malore mentre si trovava nel bosco; inoltre, avrebbe fatto in tempo a chiamare un amico che ha subito lanciato l'allarme attivando così la macchina dei soccorsi. Una volta giunti sul posto, però, l'uomo era già privo di vita.

