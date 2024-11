Carabinieri, Pichetto: "Congratulazioni a Generale Luongo, Arma saldo riferimento per tutela ambientale"

“Al nuovo Comandante Generale dei Carabinieri Salvatore Luongo le mie congratulazioni e gli auguri di buon lavoro. Al generale Teo Luzi un ringraziamento per il prezioso lavoro svolto. L’Arma è un punto di riferimento saldo per i nostri cittadini: lo è anche nella tutela ambientale, con alte professionalità impegnate sul territorio e al fianco delle istituzioni. Nella salvaguardia della biodiversità, come nel prevenire e reprimere le violazioni a danno dell’ambiente, l’opera delle donne e degli uomini dei Carabinieri è quanto mai imprescindibile”.

Lo dichiara in una nota il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.