Monopoly edizione Biella in scena il 15 novembre alla Fondazione FILA Museum

Un torneo di Monopoly molto speciale e decisamente originale andrà in scena a Biella il prossimo 15 novembre dalle ore 19.00, evento organizzato presso la Fondazione FILA Museum nell’ambito della 23esima Settimana della Cultura d’Impresa.

Un’occasione da non perdere per cimentarsi nel gioco da tavolo più celebre al mondo alla scoperta delle bellezze, delle tradizioni e delle eccellenze biellesi, affinando il proprio senso degli affari e preparandosi a costruire un vero e proprio impero, diventando il prossimo magnate della città piemontese.

Nella sua special edition dedicata a Biella, infatti, il Monopoly offre l’occasione perfetta per sfidare gli amici e tutti gli altri appassionati, scoprendo un modo inedito di vivere la città e conoscendo da vicino le eccellenze locali.

Monopoly edizione Biella: conquista la città

L’edizione speciale del Monopoly dedicata a Biella permette di vivere un’esperienza di gioco del tutto nuova, casella dopo casella. L’obiettivo dei partecipanti sarà quello di conquistare la città, acquistando le principali aziende tessili del territorio. I primi tre vincitori, inoltre, potranno portarsi a casa l’esclusiva edizione del gioco.

La partecipazione alla serata e al gioco è aperta a tutti, adulti e bambini a partire dagli 8 anni, che potranno divertirsi in famiglia e tentare di conquistare l’ambito titolo. L’evento allestito presso la sede della Fondazione FILA Museum, inoltre, prevede un momento di integrazione organizzato tramite Intelligenza Artificiale che darà vita a un’esperienza di gioco innovativa e soprattutto immersiva, richiamando il tema centrale dell’edizione 2024 della Settimana della Cultura d’Impresa.

Settimana della Cultura d’Impresa dal 14 al 28 novembre

La serata in programma alla Fondazione FILA Museum, come accennato sopra, si inserisce nella cornice della Settimana della Cultura d’Impresa, manifestazione promossa a cadenza annuale da Confindustria e Museimpresa che si svolgerà dal 14 al 28 novembre 2024.

Il focus della rassegna, che si declinerà in numerose iniziative, sarà l’Intelligenza Artificiale con tutte le sue potenzialità e le sue sfaccettature, una leva per lo sviluppo ma anche una risorsa in grado di creare innovazione e supportare la trasformazione delle imprese in neo-fabbriche ad alta tecnologia.

La Settimana della Cultura d’Impresa, inoltre, permetterà di entrare in contatto con il vasto e articolato patrimonio culturale che si trova all’interno dei musei e degli archivi delle aziende italiane.

Come partecipare al torneo Monopoly Biella

Per partecipare alla serata dedicata al Monopoly edizione speciale Biella è necessaria la prenotazione, che è possibile effettuare attraverso il sito ufficiale della Fondazione FILA Museum. A fine serata è previsto anche un aperitivo, offerto a tutti i partecipanti da Fondazione FILA Museum.