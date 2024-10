Come usare le lenti a contatto se si hanno gli occhi sensibili

Chi lamenta difficoltà visive lo sa bene: le lenti a contatto possono essere una salvezza, ma anche un motivo di preoccupazione. Purtroppo, chi ha occhi particolarmente sensibili corre un rischio a indossarle tutti i giorni e per tante ore consecutive. Inoltre, allergie e polvere possono peggiorare la vista e, in alcuni casi, compromettere la tenuta delle lenti a contatto e aumentare il rischio di perderle. Quanto detto può accadere tutto l'anno, ma c'è un periodo in particolare in cui tutto ciò può diventare un problema: la stagione calda, prima con le reazioni allergiche tipiche della primavera, poi con il sudore, il cloro e l'acqua salata che durante l'estate vengono spesso a contatto con il nostro viso. Ma quali sono le soluzioni migliori per far sì che le lenti a contatto non diventino un problema? Scopriamole insieme.

Coniugare le lenti a contatto e gli occhi sensibili

Allergie, sabbia, salsedine e polvere possono peggiorare l'esperienza d'uso delle lenti a contatto. Il motivo? I fattori appena elencati possono ridurre notevolmente la protezione della superficie oculare, soprattutto nelle persone che lamentano una spiccata sensibilità, causando disagi quali arrossamenti, bruciore, secchezza, lacrimazione eccessiva e congiuntivite. Tutti i disturbi elencati non vanno in alcun modo sottovalutati, essendo in grado di cronicizzarsi, fino a compromettere l'uso delle lenti. Per fortuna, le aziende più note del settore sperimentano ogni anno materiali innovativi, pensati per garantire un comfort e una sicurezza superiori a chi è solito indossarle. Mediante l'adozione di soluzioni efficaci e mirate è possibile ridurre l'impatto degli allergeni e salvaguardare la salute dell'occhio. I materiali più indicati per chi ha occhi sensibili? Il polimero Hioxyfilcon D, il silicone hydrogel, la fosforilcolina e il glicerolo metacrilato. Questi materiali vantano un'elevata capacità idratante e una buona permeabilità, riducendo eventuali problemi legati all'ipossia.

I consigli utili per chi ha occhi sensibili

Chi fa fatica a indossare le lenti a contatto dovrebbe adottare le seguenti strategie, in grado di ridurre eventuali irritazioni e migliorare notevolmente il comfort durante l'uso. La prima regola è consultare un professionista al quale chiedere una valutazione della propria situazione oculare e concordare con lui un piano d'azione personalizzato. Ad esempio, potrebbe rivelarsi utile acquistare lenti a contatto specifiche per occhi sensibili, capaci di idratare l'occhio e fare arrivare più ossigeno alla cornea. Inoltre, è bene seguire sempre una corretta igiene, conservando e pulendo le lenti come indicato dall'ottico, al fine di ridurre il rischio di sviluppare fastidiose infezioni o irritazioni. Allo stesso modo, potrebbe essere utile preferire le lenti a contatto giornaliere a quelle bisettimanali o mensili. Infine, è bene limitare il più possibile l'uso delle lenti, soprattutto in presenza di condizioni ambientali avverse. Chi dovesse continuare a lamentare problemi nonostante l'adozione di tali accorgimenti, potrebbe pensare di discutere con il proprio ottico la possibilità di alternare l'uso delle lenti con gli occhiali da vista, oppure adottare ulteriori opzioni correttive.