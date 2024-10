Piante sulla Ronco-Zumaglia, Sindaco De Faveri: “In collaborazione con la Provincia abbiamo chiesto ai proprietari di pulire”.

Riceviamo e pubblichiamo:

"In riferimento all'articolo pubblicato sulla condizione della Strada Provinciale SP 204, che collega Ronco Biellese a Zumaglia, desidero, in qualità di sindaco di Zumaglia, condividere in parte l'analisi presentata dall’automobilista che ha fatto la segnalazione.

Tuttavia, tengo a precisare che, per quanto concerne il territorio di Zumaglia, a partire dal 2022, è stato avviato un percorso mirato alla risoluzione delle criticità legate a tale strada.

Il primo intervento significativo dopo anni è stato l’asfaltatura del tratto più critico all'ingresso del nostro territorio realizzato dalla Provincia di Biella. In collaborazione con l'amministrazione provinciale, abbiamo successivamente provveduto a inviare comunicazioni formali a tutti i proprietari dei terreni adiacenti, richiedendo loro interventi urgenti di pulizia e manutenzione.

In molti casi, tali richieste sono state accolte, garantendo oggi una maggiore visibilità e pulizia dei cigli stradali lungo la maggior parte del tratto della SP 204, sul territorio comunale di Zumaglia.

Nonostante questi sforzi, è evidente che il problema non ha una soluzione immediata e semplice.

Tuttavia, nelle ultime settimane abbiamo continuato a discutere con la Provincia di Biella ulteriori misure che intendiamo adottare per contrastare definitivamente le problematiche legate alla pulizia e manutenzione dei cigli stradali.

Per quanto riguarda le cunette, più volte oggetto di discussione con la Provincia, tengo a sottolineare che il materiale depositato in esse è prevalentemente composto da piante e sterpaglie che devono o, meglio, dovevano essere tagliate dai proprietari dei terreni adiacenti.

In passato, non ci sono stati momenti in cui esse potevano essere considerate completamente pulite e spero che la Provincia ne prenda atto, intervenendo in maniera più efficace.

Mi auguro che la lettera del privato cittadino e le segnalazioni che vengono direttamente fatte all'Amministrazione Comunale possano essere uno stimolo a fare meglio e a rendere l’azione delle amministrazioni pubbliche, locali e provinciali, più incisiva.

Personalmente, terrò in maggiore considerazione queste problematiche, cercando di affrontare e risolvere le numerose criticità che affliggono quel tratto di strada.

Ci tengo, infine, a sottolineare che, da parte dell'amministrazione comunale di Zumaglia e della Provincia di Biella, è già stato compiuto un notevole sforzo per risolvere le criticità segnalate".