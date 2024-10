Startup Voices: Giovani Innovatori tra Impresa e Nuove Tecnologie, lanciato a Biella il progetto

Il comune di Biella, insieme ai quelli di Candelo, Cavaglià, Occhieppo Superiore e l'Unione Montana del Biellese Orientale, ha deciso di partecipare al bando "Giovani e Impresa", promosso dall'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), con il progetto “Startup Voices: Giovani Innovatori tra Impresa e Nuove Tecnologie”. Questo progetto è pensato per i giovani del nostro territorio, offrendo loro un'opportunità concreta per avvicinarsi al mondo dell’imprenditoria.

Il progetto vede la collaborazione di partner locali di grande rilevanza, come l'Unione Industriale Biellese, e la Fondazione Welfare, che metteranno a disposizione la loro competenza per guidare e formare i giovani coinvolti. Grazie a un finanziamento di €187.500, di cui €150.000 forniti da ANCI e €37.500 cofinanziati dall’Amministrazione Comunale di Biella, l’iniziativa punta a creare nuove opportunità di lavoro per i giovani biellesi, con un'attenzione particolare ai settori promozione del territorio e delle nuove tecnologie.

L’obiettivo è favorire uno sviluppo sostenibile e innovativo del nostro territorio, fornendo ai ragazzi e alle ragazze del Biellese gli strumenti necessari per avviare nuove imprese. Le attività del progetto, che partiranno a novembre 2024, includeranno varie iniziative, tra cui un contest per giovani biellesi tra i 18 e i 35 anni. Questo concorso permetterà di selezionare le idee imprenditoriali più innovative, in particolare legate al mondo del digitale connesso alla promozione del territorio e di farle crescere attraverso il supporto di esperti del settore. Una parte importante del progetto sarà dedicata all’uso delle tecnologie digitali per la creazione di contenuti innovativi, come podcast, videocast, webradio e webtv, con l'obiettivo di valorizzare il nostro territorio e le sue eccellenze. Inoltre, sono previsti percorsi formativi per aiutare i giovani a trasformare le loro idee in realtà imprenditoriali concrete, fornendo loro le competenze pratiche necessarie.

Edoardo Maiolatesi, assessore alle politiche giovanili spiega: “Startup Voices: Giovani Innovatori tra Impresa e Nuove Tecnologie rappresenta un'occasione unica per i giovani del Biellese per mettersi in gioco, sviluppare competenze e diventare protagonisti dello sviluppo del nostro territorio. Grazie al supporto dei nostri partner locali, i partecipanti avranno accesso a strumenti e risorse che potranno aiutarli a costruire il proprio futuro imprenditoriale. Per tutti i giovani biellesi interessati a partecipare, il progetto sarà un’importante occasione per fare un passo avanti verso la realizzazione delle proprie idee imprenditoriali, con il supporto di esperti e con un focus sull’innovazione e lo sviluppo locale. L’obiettivo è lo sviluppo economico del territorio attraverso la nascita di nuove imprese innovative e start-up digitali legate al mondo giovanile”.