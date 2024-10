Lauretana, una serata di gala per festeggiare 60 anni di eccellenza FOTO

Sabato 5 ottobre, presso la Reggia di Venaria (TO) si è tenuta la serata di gala per il 60° anniversario di Lauretana, un’importante tappa che riflette la crescita dell’azienda e il suo forte legame con il territorio piemontese. Fondata nel 1964, l’azienda si è affermata come leader nel settore delle acque minerali, portando il Piemonte, e il biellese in particolare, nel mondo, grazie a un continuo processo di internazionalizzazione che l’ha spinta fino a Shanghai, Sydney, Dubai e New York.

Fin dai suoi esordi, Lauretana ha investito fortemente nel territorio, coinvolgendo e valorizzando le risorse locali. Inoltre, per festeggiare il 60°, Lauretana ha elargito ai suoi dipendenti un premio economico. Il presidente Giovanni Vietti ha letto una lettera di Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, che ha espresso il suo apprezzamento per l’azienda, riconoscendo Lauretana come un’eccellenza biellese e italiana.

Tra gli interventi, Andrea Delmastro Delle Vedove, Sottosegretario al Ministero della Giustizia, che ha sottolineato l’importanza di Lauretana nell’eccellenza italiana, e la vicepresidente della Regione Piemonte, Elena Chiorino, che ne ha lodato il ruolo nello sviluppo regionale. Oggi Lauretana rappresenta non solo un simbolo di qualità ed eccellenza (imbottiglia l’acqua più leggera d’Europa), ma anche un esempio di come un’azienda possa diventare protagonista a livello internazionale senza perdere il contatto con le proprie radici