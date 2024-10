Piazza dei Mestieri, Chiorino alla festa degli Its: “La formazione è la vera leva strategica per la nostra Nazione”

Non poteva esserci migliore occasione del ventennale di Piazza dei Mestieri per celebrare l’eccellenza del sistema Its in Piemonte. Elena Chiorino, vicepresidente della Regione Piemonte, ha partecipato ieri all’incontro “Its Academy: giovani talenti per la competitività del Paese, stato dell’arte e prospettive di sviluppo” organizzato nel complesso industriale storico denominato “ex Concerie Fiorio”.

Piazza dei Mestieri, inaugurata nel 2004, ha trasformato le sfide in opportunità, fornendo a migliaia di ragazzi un percorso di crescita e formazione adeguato alle loro esigenze. Attraverso percorsi formativi innovativi in vari settori – dalla ristorazione all'estetica, dalla grafica alla comunicazione – e attività pratiche nei business unit aperti al pubblico, i ragazzi hanno potuto acquisire esperienze lavorative concrete, migliorando così la loro preparazione per il mondo del lavoro. Oltre alla formazione professionale, Piazza dei Mestieri ha saputo rispondere anche ai bisogni culturali dei giovani, offrendo oltre 100 eventi gratuiti all'anno, che spaziano dal teatro alla musica, dalla cucina al cinema. Questa ricca offerta ha permesso ai partecipanti di esplorare e coltivare i propri talenti, creando un ambiente stimolante e inclusivo.

“Sono orgogliosa di condividere che quest’anno - con riferimento alle performance dei corsi biennali Its oggetto del monitoraggio nazionale - il Piemonte è risultata la prima regione in Italia per percorsi premiati: 24 su 25, con una media del 96% rispetto a quella nazionale del 68,5%. Un risultato che testimonia la grande passione e il cuore che alimentano il lavoro di chi si occupa di ITS nel nostro territorio” ha raccontato al pubblico Elena Chiorino, vicepresidente e assessore alla Formazione della Regione Piemonte.

“La formazione - ha proseguito il vicepresidente - è la vera leva strategica per la nostra Nazione. Il primo compito della politica è quello di creare opportunità e valorizzare le opportunità che ci sono: contrapponiamo orgoglio a chi getta ombre sul futuro dei nostri giovani.”

“Per Atene l’Agorà era il cuore pulsante, quel luogo che teneva viva la città in cui si incrociavano ambito sociale e commerciale. Questo è, oggi, Piazza dei Mestieri. Un punto di incontro e di contaminazione, una palestra di talenti. Il ventesimo compleanno è un’ottima occasione per rimarcare quanto la formazione sia strumento di competitività, sia per il futuro lavorativo dei nostri giovani che per la valorizzazione della capacità delle nostre imprese” ha concluso Chiorino.