Edilizia, ecco la la patente a crediti per imprese e autonomi: dal 1° ottobre è obbligatoria

Sono circa 800 i lavoratori del comparto edile (dai dati di Ance Biella) che, a partire dal primo ottobre, dovranno dotarsi della patente a crediti destinata a imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

La patente diventa uno strumento indispensabile per lavorare ed è basata sui crediti: si parte da un punteggio iniziale di 30 crediti e si può arrivare a un massimo di cento accumulati nel corso degli anni. Se si scende sotto la soglia dei 15 crediti non si può più operare. La patente diventa obbligatoria per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili come recita il dispositivo di legge.

Per ottenerla è necessario presentare domanda all’Inail fornendo le specifiche richieste (iscrizione Camera di Commercio, Durc, e responsabile sicurezza). Fino al 31 ottobre sarà possibile produrre un autocertificazione da inviare via Pec ma la patente diventa obbligatoria e sarà l’unico documento concesso a partire dall’inizio di novembre.

La decurtazione dei punti avviene in caso di violazioni alla sicurezza mentre i crediti possono subire variazioni in aumento attraverso investimenti nella sicurezza e adempimenti formativi.