5 Meravigliosi Viaggi su Strada in Italia

I paesaggi sereni dell’Italia sono iconici. È la culla del Rinascimento e ospita il maggior numero di siti Patrimonio dell’Umanità UNESCO al mondo. È splendida in ogni stagione, ma l’autunno è, forse, la più romantica di tutte. Ecco cinque spettacolari viaggi su strada per chi viaggia in auto.

1. Lago di Como

Questo viaggio inizia a Milano. Noleggia un'auto (scegli un elegante servizio di noleggio lamborghini, dopotutto sei a Milano!) e dirigiti verso nord, in direzione del Lago di Como. Presto lascerai il paesaggio urbano alle spalle e ti troverai di fronte a vedute mozzafiato del lago circondato dalle Alpi.

Il viaggio in sé è un piacere estetico. Ci sono rettilinei, ci sono curve dolci — un percorso perfetto, insomma. Un percorso perfetto con lo scenario alpino che lo accompagna.

Il Lago di Como dista meno di un'ora da Milano. Potrebbe quindi essere una buona opzione per chi vuole una fuga rapida dalla città ma ha bisogno di tornare in giornata. In autunno, il lago è incredibilmente suggestivo, grazie al fogliame colorato che lo circonda.

2. Costiera Amalfitana

Poi ci sono ovviamente le strade costiere. Una delle opzioni è partire da Napoli e dirigersi a sud verso Sorrento. L'attrazione principale di questo percorso sono le viste spettacolari sul Mar Tirreno. Anche se ti limiti a guidare e tornare senza fermarti, sarà comunque un piacere.

Oltre alle spettacolari vedute del mare, la strada attraversa pittoresche cittadine come:

Positano

Amalfi

Ravello.

Senza soste, il viaggio dura circa un’ora e mezza. La strada è stretta, tortuosa e costeggiata da limoneti e vigneti.

Un motivo per cui è meglio fare questo viaggio in autunno è che la strada è molto frequentata. In estate è affollata, ma in autunno ci sono meno turisti e quindi il viaggio è molto più rilassante.

3. Toscana

Questo è un classico. Parti da Firenze e attraversa il Chianti per arrivare a Siena. Questo viaggio include tutti quei simboli iconici dell’Italia che ti vengono in mente: colline ondulate, vigneti e… uliveti (esatto!).

Il percorso passa per San Gimignano e Monteriggioni (leggi: vini e cibo eccellenti). Ricorda solo che non puoi bere mentre guidi! Senza soste, il viaggio da Firenze a Siena dura circa un’ora.

In autunno, vedrai i vigneti in piena attività. Le strade qui sono strette e tortuose, quindi fai attenzione.

4. Costa Orientale della Sicilia

Per goderti questo percorso, ti conviene partire da Catania e guidare verso sud lungo la costa, fino a Siracusa e Ortigia. Lungo il tragitto ammirerai spiagge incantevoli, siti storici e città barocche.

A differenza dei tre viaggi precedenti, questo percorso è piuttosto semplice e dura poco meno di un’ora. Potrai goderti lunghi tratti lungo la costa. Questa parte della Sicilia è generalmente meno frequentata, il che le conferisce un’atmosfera autentica e tranquilla.

5. Le Dolomiti

Cosa manca ancora a questa lista? Un po’ di esplorazione alpina, giusto? Per questo, parti da Bolzano e attraversa le Dolomiti fino a Cortina d’Ampezzo. Non ci sono molte parole che possano descrivere questi panorami. Vale davvero il detto “un’immagine vale più di mille parole” — ed è assolutamente vero in questo caso.

Le Dolomiti in autunno sono vive con boschi di larici dorati e giornate limpide e soleggiate, quindi è la stagione ideale per viaggiare in auto. Le strade, sebbene tortuose e a tratti strette, sono ben mantenute.

Quale Itinerario Scegliere?