Estrattore di succo: come si usa?

L'estrattore di succo è un elettrodomestico che consente di spremere frutta e verdura per ottenerne il succo. La spremitura è lenta e a bassi giri per conservare le sostanze nutritive, cioè vitamine e sali minerali.

Come si usa un estrattore di succo

Sebbene il funzionamento di un estrattore di succo sia piuttosto semplice, occorre comunque dare alcune indicazioni su come utilizzarlo al meglio. Prima di tutto, lo spremiagrumi per spremute di qualità va montato secondo le istruzioni. La prima volta potrebbe volerci un po’ di tempo in più ma, una volta fatto, ci si prende subito la mano.

Arriva ora il momento di preparare la frutta e la verdura per il centrifugato. Tuttavia, è possibile utilizzare anche radici, fiori edibili, erbe aromatiche, semi, spezie, frutta secca. È necessario lavare sotto l'acqua corrente e asciugare con un panno da cucina. Gli ingredienti vanno sbucciati solo se la buccia è talmente dura da compromettere le operazioni di spremitura. Gli ingredienti vanno tagliati a pezzi grandi quanto basta per essere inseriti nella macchina.

Non resta che sistemare il bicchiere in corrispondenza del beccuccio e accendere lo strumento. Per agevolare l'inserimento degli ingredienti è possibile aiutarsi con un pressino. Gli scarti vengono convogliati nel serbatoio da dove è possibile recuperarli. Infatti, ciò che rimane dopo la realizzazione di un delizioso centrifugato può essere utilizzato in cucina. Ad esempio, dopo aver fatto il succo di carote, gli scarti sono perfettamente disidratati per preparare la torta alle carote. Quello che resta degli spinaci, si può usare per preparare una frittata ad esempio.

Una volta finito, è necessario rimuovere tutte le parti che sono venute a contatto con gli alimenti perché vengano lavate, anche comodamente in lavastoviglie. Per il resto, non è obbligatorio smontare elettrodomestico del tutto che può tranquillamente rimanere montato sul bancone della cucina, già pronto per il prossimo utilizzo.

Le migliori ricette per l’estrattore di succo

Dopo aver capito come funziona un estrattore di succo la maggior parte delle persone si domanda che cosa preparare. Oltre al già citato succo di carote, questo favoloso ortaggio, che in realtà è una radice, si può usare per preparare il succo ace assieme a mele e limoni.

Un mix detox fantastico prevede di frullare insieme mele, verdi e cetrioli. Chi è alla ricerca di un succo gustoso può frullare pesca, fragole e qualche fogliolina di basilico. Finocchio, sedano, zenzero e pera sono una combinazione da provare prima o poi. Un succo perfetto per il mattino è quello di barbabietola, mela, limone e crescione. Un ananas frullato insieme a mele e cetriolo è rinfrescante, dissetante e gustoso. Tornando a qualcosa di più semplice, in pochi sanno che la combinazione kiwi e pera è davvero gustosa.

Detto ciò, le ricette per preparare un buon centrifugato con l'estrattore di succo sono potenzialmente infinite poiché l'unico limite è la fantasia. È sufficiente aggiungere nel tubo inseritore ingredienti freschi di stagione, quelli che ci sono in casa, come cavolo e melagrana che si bilanciano benissimo. Sarebbe comunque meglio avere a portata di mano dei correttori come zenzero e limone che migliorano sempre il gusto.