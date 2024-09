Self Storage a Biella: l’Hotel delle Cose di Casaforte

Affittare un box, una cantina o un magazzino per poter custodire oggetti personali, attrezzature e documenti in vista di un trasloco o di una ristrutturazione può essere una scelta dispendiosa e spesso poco conveniente.

Oggi il self storage rappresenta una soluzione pratica ed economica per aiutare privati, professionisti e aziende a trovare uno spazio extra: Casaforte, con i suoi Hotel delle Cose in tutta Italia, propone spazi di diverse dimensioni per tutti i tipi di esigenze, subito disponibili e utilizzabili esclusivamente per il tempo necessario.

A chi cerca un magazzino temporaneo a Biella, Casaforte offre soluzioni flessibili, anche per poche settimane: in base alle diverse esigenze, professionisti, privati e aziende della zona possono scegliere la metratura su misura senza dover pagare per uno spazio che resterebbe inutilizzato.

H2) Le soluzioni di Casaforte per il tuo spazio extra

L’Hotel delle Cose di Casaforte a Biella offre un servizio vantaggioso alle aziende e ai privati che necessitano di uno spazio in cui depositare oggetti personali e di lavoro per un periodo di tempo limitato, senza vincoli e costi non necessari.



I box temporanei disponibili, infatti, variano da 1 fino a 40 metri quadrati e sono utilizzabili per tutto il tempo di cui si ha bisogno, con la possibilità di prolungare il contratto anche di mese in mese, come un abbonamento!

Le soluzioni self storage di Casaforte a Biella offrono sicurezza e massima discrezione: l’accesso alla struttura avviene tramite codice personale, inoltre ogni stanza è dotata di allarme e i beni custoditi sono assicurati.

Scegliere un magazzino temporaneo è facile: un consulente dedicato è a disposizione di aziende e professionisti per fornire supporto nella scelta dello spazio adeguato in cui custodire oggetti personali e attrezzature, proteggendoli da umidità, intrusioni, incendi e furti.

h2) Il deposito Casaforte di Biella: posizione e spazi disponibili

Casaforte Self Storage a Biella si trova in strada Trossi verso Verrone, a 2 minuti dal centro città, in una posizione comodamente raggiungibile anche con i mezzi pubblici.

La struttura offre spazi custoditi da 2 a 40 mq, oltre ad ampi spazi di carico e scarico. È disposta tutta su un piano e dotata di impianto automatizzato, per un uso comodo e flessibile.

La capacità di spazio dei magazzini da 1 a 5 mq è ideale per il cambio armadio e per custodire scatole, piccoli elettrodomestici, attrezzature sportivi, libri e collezioni.

I depositi da 6 a 10 mq sono invece la scelta perfetta per svuotare un ampio monolocale o un ufficio, stipare archivi documentali, mobili e attrezzature ingombranti.

Se invece cerchi uno spazio extra in occasione di un trasloco o di una ristrutturazione, puoi scegliere i magazzini temporanei da 11 a 15 mq, che possono contenere tutto il mobilio di un ampio trilocale e offrire lo spazio extra necessario ad una piccola start-up.

Per mobili non smontabili ed elettrodomestici ingombranti è possibile optare per gli spazi extra large: i magazzini di Casaforte da 15 a 22 mq sono l’ideale per contenere tutto il mobilio di una villa.

Gli uffici aprono dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30, mentre è possibile accedere alla struttura dal lunedì al venerdi dalle 8 alle 19 e il sabato dalle 8 alle 17.