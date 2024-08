Valzer dei presidi nelle scuole di Biella, le reggenze per l'anno scolastico 2024/2025

L'Ufficio scolastico regionale del Piemonte ha pubblicato le reggenze per l'anno scolastico 2024/2025 degli Istituti comprensivi che non hanno un preside di ruolo.

In particolare, al comprensivo di Andorno Micca è stata riconfermata Stefania Nuccio, di ruolo al Biella 3, a Cavaglià resta Lorenzo Zampieri, a Occhieppo Inferiore Monica Pisu di ruolo al San Francesco che prende il posto di Chiara Sperotto, Aldo Ferdani sarà preside al comprensivo di Cossato al posto di Ilaria Sereno. Al comprensivo di Valdengo è confermato dirigente Enrico Martinelli in ruolo a Vigliano, e Raffaella Miori di ruolo al Bona, assume la dirigenza al CPIA dove prima era di ruolo Emanuela Verzella ora consigliera in Regione.