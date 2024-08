Impregnante per legno: che cos’èImpregnante per legno: che cos’è e a che cosa serve e a che cosa serve

Impregnante per legno: di che cosa si tratta

Un impregnante per legno di diverse colorazioni che trovi su Zambottovernici.com è un trattamento che protegge il legno e, allo stesso tempo, lo colora. Penetrando negli strati più profondi e favorendo lo scambio di umidità con l'esterno, i pori del legno riescono a respirare. Senza creare una pellicola in superficie, l'impregnante assicura un migliore equilibrio del materiale che è vivo grazie alla sua origine naturale. L’effetto finale è meno finto e più autentico poiché l'impregnante imbeve il legno senza coprirlo con patine artificiali; le venature che solo il processo di crescita del legno crea, sono messe ancora di più in risalto.

In generale, esistono degli impregnanti per interni per trattare i materiali che non sono a contatto diretto con gli agenti atmosferici. Inoltre, a questi si aggiungono gli impregnanti per esterni il cui uso è assolutamente vitale per evitare che il legno subisca danneggiamenti e degradi per colpa dell'esposizione alla luce solare e alle intemperie. Sono, ovviamente, i materiali legnosi esposti all'esterno ad essere maggiormente soggetti a danni, motivo per cui l'impregnante è da usare periodicamente su pergolati, gazebo e altri arredi del giardino.

Impregnante per legno: a che cosa serve

Un impregnante per legno, proprio come fa intuire il nome, penetra in profondità nel materiale andando a nutrire gli strati più interni. Imbeve il legno che rimane pur sempre un materiale vivo e naturale con un grande bisogno di attenzioni e accorgimenti in più rispetto ad altre soluzioni presenti sul mercato, come possono essere il laminato oppure la plastica.

Lo scopo ultimo di un impregnante di qualità non è altro che far durare più a lungo il legno e fargli mantenere nel corso del tempo le sue caratteristiche intatte, a partire proprio da quelle estetiche che spesso fanno sì che sia il legno il materiale prescelto. Sebbene il legno sia il materiale più bello che ci sia, purtroppo può soffrire per colpa degli agenti esterni; quando è esposto alle intemperie occorre utilizzare un prodotto di questo tipo altrimenti l'investimento fatto per acquistare il legno è praticamente vano.

Impregnante o vernice: le principali differenze da conoscere

A volte capita di sentir parlare in maniera indistinta di impregnante e vernice, sebbene non siano affatto la stessa cosa. Come già anticipato in precedenza, l'impregnante ha il compito di nutrire il legno in profondità poiché si tratta di un materiale vivo. Allo stesso tempo, fornisce una protezione dagli agenti esterni dall'interno. Può anche colorare ma senza mai andare a coprire le bellissime venature naturali del materiale.

Invece, la vernice ha un'altra funzione cioè quella di colorare il legno e di modificare la sua estetica. Inoltre, fornisce una protezione formando una pellicola in superficie che tiene lontane la pioggia, l'umidità e altri agenti che rovinano il prezioso materiale. In pratica, sulla parte più esterna del legno, si forma uno strato protettivo idrorepellente che però non agisce all'interno del prodotto.