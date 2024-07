Accadde oggi: il 21 luglio 1969 l'uomo cammina per la prima volta sulla luna

Il 21 luglio 1969 alle 2.56, due astronauti statunitensi, Neil Armstrong e Buzz Aldrin, membri della missione Apollo 11, camminarono per la prima volta sul suolo lunare, 6 ore dopo l'allunaggio avvenuto il 20 luglio 1969. L’impresa era stata pianificata dal presidente Kennedy sin dal 1961 per recuperare lo svantaggio degli USA nella corsa allo spazio. La missione fece compiere il sorpasso americano sull’URSS, che negli anni precedenti aveva mandato in orbita il primo satellite artificiale, uno dei primi esseri viventi e il primo uomo.