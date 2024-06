Fondazione Cantoniera spagnola in visita al Distretto tessile biellese.

Nei giorni scorsi la delegazione della Fundacion Textil Algodonera ha visitato il Distretto tessile biellese. Dopo un incontro alla scoperta di MagnoLab, gli imprenditori spagnoli sono stati accolti all'Unione Industriale Biellese dalla past president, Marilena Bolli, dal direttore Pier Francesco Corcione, e dai presidenti delle Sezioni Lanifici, Nobilitazione e Tessile Tecnico e Meccanico, rispettivamente, Ettore Piacenza, Maurizio Mancini e Filippo Lanaro. La visita è poi proseguita a Città Studi.

La delegazione spagnola ha avuto modo di dialogare con i rappresentanti dell'Unione Industriale Biellese, che hanno presentato i tratti distintivi del Distretto tessile e meccanotessile, i progetti strategici su cui si orienta l'azione dell'associazione e le priorità del settore, con particolare attenzione all'Europa e ai mercati internazionali.

"La collaborazione e il dialogo fra le nostre realtà industriali per portare avanti le istanze della manifattura in Europa è strategico per il settore tessile - ha sottolineato Corcione - in quanto Bruxelles è il centro decisionale da cui dipendono le politiche che interessano le imprese, dalla sfida della transizione green alle politiche energetiche, fino al supporto alle imprese nell'innovazione".

"Siamo qui per aprirci alla collaborazione, a partire dalle molte affinità che legano l'industria tessile e meccanotessile biellese e spagnola e dagli obiettivi comuni che possiamo perseguire rispetto all'Europa - ha affermato Adrià Serra Tella, Consigliere e fondatore della Federazione Cotoniera spagnola, ex membro di Euratex ed ex membro dell'associazione di categoria tessile spagnola, CIE Consejo Intertextil Español -. È molto interessante vedere cosa fate qui nel Distretto, a partire da MagnoLab, che è una realtà innovativa, unica e all'avanguardia".

La past president Marilena Bolli ha aggiunto: "Nonostante le difficoltà, i nostri imprenditori resistono e hanno ancora il coraggio di investire sul territorio e in Europa, sempre puntando sulla qualità che ci contraddistingue. Credo che siano molti gli esempi di aziende, anche di dimensioni medio piccole, che crescono e che hanno dimostrato di non arrendersi alle difficoltà. Insieme possiamo agire per lo sviluppo del settore manifatturiero tessile e meccanotessile".

La Fundacion Textil Algodonera

La FUNDACIÓN TEXTIL ALGODONERA è un'entità senza scopo di lucro con finalità di interesse generale, consistenti nella promozione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico dell'industria e del settore tessile, in generale e più specialmente nel settore del cotone. L'ambito territoriale in cui sviluppa principalmente le sue attività si estende a tutto il territorio dello Stato Spagnolo e alla realizzazione di attività complementari nell'ambito dell'Unione Europea.