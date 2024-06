Torna “BIS. Biella Saperi & Sapori”, alla 3° edizione, evento che coniuga turismo ed enogastronomia

Torna “BIS. Biella Saperi & Sapori”, l'iniziativa che unisce turismo ed enogastronomia, valorizzando le comunità locali e i produttori di eccellenza, a partire proprio dal nostro cibo di qualità a chilometro zero. Sarà un intero weekend dedicato alla scoperta (o riscoperta) dei gusti autentici del Biellese! Scegli tra tante esperienze uniche, trovi il PROGRAMMA completo qui

https://www.fondazionebiellezza.it/.../bis-il-weekend.../ E...da venerdì ci sarà anche "Aspettando BollediMalto" dalle 18 alle 24 – Sabato 15 e Domenica 16 giugno dalle 11 alle 24 in piazza Vittorio Veneto.

La rassegna, giunta alla terza edizione, offre un ricco calendario di eventi distribuiti su tre giorni, dal 14 al prossimo 16 giugno, e abbraccia un intero territorio: dalle montagne biellesi passando per la città fino alla Serra e alla Baraggia. L'evento diffuso di Fondazione BIellezza è organizzato da CortoCircuito, con il supporto di ATL Terre dell'Alto Piemonte, GAL e preview Bolle di Malto.

“Una manifestazione in graduale crescita ed evoluzione – spiega il presidente della Fondazione BIellezza Paolo Zegna, assieme al responsabile del progetto enogastronomia Alessandro Boggio Merlo – capace di rafforzarsi e di unire le forze con altri attori del territorio”.

In questa nuova edizione si sono fortificate le radici iniziali e nuovi orizzonti si sono affacciati, a partire dalla collaborazione con l'associazione di volontariato e promozione sociale Corto Circuito, già organizzatrice di Bolle di Malto. “Abbiamo un tesoro in mano, diventa importante valorizzarlo – sottolinea Raffaele Abbatista dell'associazione Corto Circuito – Onorati di essere stati coinvolti in questo percorso, volto a far conoscere prodotti, luoghi e produttori”.

Inclusività, genuinità e promozione: queste le caratteristiche principali di BIS e dei suoi eventi che, nella maggior parte dei casi, sono gratuiti al pubblico. Tutto reso possibile da una rete di di persone, con al centro un'unica passione: Biella e il suo strepitoso territorio. “BIS Biella Saperi & Sapori” vuol anche essere l'occasione per far scoprire quanto lavoro, competenza ed entusiasmo animano i produttori di eccellenza.

“L'evento raccoglie il meglio del Biellese e lo racconta attraverso un programma fitto e un calendario pensato per soddisfare interessi e gusti differenti tra luoghi storici e visite in spazi poco conosciuti – affermano Marta Florio di Corto Circuito e Irene Finiguerra di BI-BOx Art Space – Le attività sono diverse, tra cui escursioni in bici o in luoghi suggestivi. Proposte che sapranno incuriosire fasce diverse di persone”.

I primi appuntamenti sono in calendario da venerdì 14 giugno. l nostro territorio si racconta attraverso le voci di chi lo vive e lo ama. A Palazzo Ferrero - Corso del Piazzo, 29 - Biella alle 10 ci sarà la presentazione di Bis Saperi & Sapori, della Produzione e innovazione di un caseificio cooperativo, si spiegherà come fare rete come fattore di innovazione e ci sarà la proiezione del film Sorgenti del burro, Italia, 2017. La giornata proseguirà con un trekking guidato attraverso il suggestivo Parco della Burcina, dove giardino e alpeggio si fondono in un panorama mozzafiato. A seguire è previsto un viaggio enogastronomico imperdibile alle ore 20:00 presso Cenoira in Piazza S. Giovanni Bosco, 7 a Biella.

Sabato 15 giugno alle 9 si prosegue con una pedalata attraverso le pittoresche valli di Elvo e Oropa, esplorando i rinomati birrifici artigianali di Biella, mentre al pomeriggio alle 16, presso la Pasticceria Massera Gino - Via Regina Margherita, 9, Sala Biellese ci sarà un breve corso sul cioccolato, seguito dalla creazione di una pralina ispirata al territorio. Sempre sabato dalle 10,30 a Palazzo Ferrero è in calendario un evento dedicato al rapporto tra uomo e montagna e all’inclusione sociale “Grandi cose si compiono quando gli uomini e le montagne si incontrano”. Scopriremo il lavoro di Mucrone Local per i Rifugi della Conca di Oropa, un esempio di dedizione e passione per la montagna. Approfondiremo poi il significativo progetto di inclusione sociale “40 In Vetta” promosso da Domus Laetitiae, un’iniziativa che porta persone in situazioni di fragilità in montagna, promuovendo il benessere e l’integrazione. Durante l’evento, avremo l’opportunità di approfondire la realtà della Mensa del Pane Quotidiano in collaborazione con la Caritas Biella, scoprendo le loro tante attività e l’importanza del loro prezioso lavoro. Interverranno: Roberta Gremmo: Vice Presidente di Domus Laetitiae, Silvia Aimone: TNPE Terapista della Riabilitazione, Lorenzo Lacchia: Presidente dell’associazione La Rete, Marco Bardelle: Presidente di Mucrone Local. L’evento è gratuito. Per partecipare, è necessaria la prenotazione. Scrivete a bisbiella@gmail.com entro il 13/06.

E domenica? alle 17 ci sarà una Merenda Sinoira all'Osteria di Montagna Gribaud - Località Brughiera, 1 - Mosso Valdilana (BI). Al ricetto di Candelo dalle 10 alle 18 ci sarà il mercato della terra. Alle 17,30 ci sarà il concerto diVino Castello di Montecavallo, Via per Chiavazza, 30, Vigliano Biellese.