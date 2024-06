7° trofeo Ilario Ormezzano, al via l’8a Coppa Comune di Gaglianico.

Il 7º Trofeo Ilario Ormezzano/8ª Coppa Comune di Gaglianico, riservata alla categoria Esordienti, ha visto le due corse organizzate dall’Ucab Biella 1925, con uno svolgimento radicalmente diverso l’una dall’altra.

La gara per i corridori del I anno è stata vinta da Nicolò Casalicchio (Madonna di Campagna) che, come domenica scorsa a Valdengo, ha fatto il vuoto rifilando alla sua prima uscita da Campione regionale oltre tre minuti a Nicolò Alessandria (Piossasco) che ha regolato prima Simone Zunino (Pol. Quiliano) e quindi tutto il gruppo. Casalicchio, partito nel corso del terzo degli otto giri della contesa, ha progressivamente incrementato il proprio vantaggio stampando quasi come in una cronometro, tempi sul giro praticamente identici e nell’ultima tornata ha rallentato e gestito gli ultimi chilometri. Sul traguardo di via Napoli il valsusino, appena superata la linea d’arrivo, è sceso dalla bicicletta sollevandola a beneficio dei fotografi e dei suoi sostenitori.

Nella prova per gli Esordienti del II anno la gara è stata più lenta di quella messa in piedi da Casalicchio, con la media oraria che è scesa dai 35,864 del portacolori della Madonna di Campagna ai 35,212 dei colleghi di un anno più grandi. Tanti elastici, moltissimi rilanci dopo ciascuna delle numerose svolte del tracciato di Gaglianico, ma nessuno è riuscito a prendere il sopravvento sugli avversari. Epilogo in volta con il canavesano Mirco Mazzoni (Esperia Piasco) che con un veemente recupero supera di quel tanto che basta Enea Bortolotti (Orange team) e con lui tutto il gruppo.

Durante la cerimonia protocollare di premiazione all’interno dello Sportec center sempre a Gaglianico, ai vincitori, Romeo Musso titolare di Biella Scarpe/Contè ha consegnato ai vincitori di ciascuna delle due corse una medaglia d’oro per ricordare Mamma Mariuccia Vaglio Laurin unito nel pensiero a papà Vittorio, entrambi vicini all’Ucab nelle loro attività sportive nel mondo del ciclismo.

Ordine di arrivo 1º anno

1º Nicolò Casalicchio (Madonna di Campagna) in 1h01’34” media 35,864; 2º Nicolò Alessandria (Piossasco) a 3’11”; 3º Simone Zunino (Pol. Quiliano); 4º Leonardo Lugani (Pol. Quiliano); 5º Davide Paro (Esperia Piasco); 6º Leonardo Dotta (Gabetti/Ardens); 7º Francesco Rodigari (Bordighera); 8º Cristiano Togni (Pedale Brembillese); 9º Pietro Icardi (Uà cycling team); 10º Alessio Gabriele Muratore (Esperia Piasco).

Ordine di arrivo 2º anno

1º Mirco Mazzoni (Esperia Piasco) in 1h18’23” media 35,212; 2º Enea Bortolotti Barrel (Orange bike team); 3º Sergio Globo (Pedale ossolano); 4º Pietro Resca (Pol. Quiliano); 5º Marco Zanchi (Pol. Quiliano); 6º Tomas Lantermino (Vigor); 7º Francesco Carloni (Madignanese); 8º Alessandro Nicoletta (Cs Lys); Tommaso Bozzoli (Esperia Piasco); 10º Carlo Partengo (Madonna di Campagna).