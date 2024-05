Evergreenbike: a Biella il tour cicloturistico in e-bike

Evergreenbike il 4 Maggio organizza un tour cicloturistico aperto a tutti biker con e-Bike in concomitanza con il Giro d’Italia che arriverà ad Oropa il 5 Maggio.

Un'iniziativa sportiva da non perdere che ti farà scoprire un itinerario magico Biellese accompagnati dalle nostre Guide certificate CSEN.

Per iscrizione vai al sito www.evergreenbike.net compila il format (iscrizione) versa euro 15 per copertura assicurativa entro il 1 Maggio – Ti verrà inviata a mezzo email ricevuta fiscale e la tessera CSEN . Per Per questa uscita non è necessario il certificato medico.