15 persone in cammino con Marco Macchieraldo per vedere l'arrivo del Giro d'Italia a Oropa FOTO

È iniziata questa mattina l'escursione di Marco Macchieraldo con arrivo previsto a Oropa, giusto in tempo per assistere al finale di tappa del Giro d'Italia. 15 i partecipanti alla camminata targata Csen Biella che vede come assoluti protagonisti i sentieri storici della valle di Oropa.

Non è mancata l'occasione di ascoltare qualche aneddoto curioso, a cura del Macchie, guida escursionistica e grande amante della montagna, assieme a qualche scatto fotografico del paesaggio circostante.