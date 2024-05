Camburzano: Don Giuseppe Papagni in codice rosso all'ospedale dopo l'incidente

Forse un malore ed è finito contro un a casa mentre conduceva la sua auto nel comune di Camburzano. Soccorso dal 118 e ricoverato in codice rosso all'ospedale, Don Papagni, parroco di Camburzano, non sarebbe in pericolo di vita. I Carabinieri sul posto del sinistro hanno provveduto ad eseguire i rilievi.