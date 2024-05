Mountain bike, tanti ciclisti a Castelletto Cervo per il Trofeo Colori e Sapori

Mountain bike, tanti ciclisti a Castelletto per il Trofeo Colori e Sapori - Foto pagina FB Comune di Castelletto Cervo

Tanti ciclisti si sono dati appuntamento domenica 19 maggio a Castelletto Cervo, per la 2° edizione del Trofeo Colori e Sapori, competizione di mountain bike cross country, riservata alla categoria giovanissimi, ed organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Cycling Center Team.

“La giornata – scrive l’Amministrazione di Castelletto Cervo sulle proprie pagine social - ha visto impegnata l'associazione turistica Pro Loco, che ha organizzato, in mattinata, una camminata sul percorso del cammino eusebiano, e ha garantito, per tutto il tempo della manifestazione, il servizio ristoro”.

A Castelletto Cervo è in programma il progetto bike park. “Progetto – precisa l’Amministrazione - che nasce dalla volontà di continuare a promuovere il territorio attraverso la pratica dello sport, e di far conoscere Castelletto e un'area del paese in fase di riqualificazione”.