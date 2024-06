Ancora splendidi risultati per gli Atleti di Valdigne Triathlon FOTO

Domenica 9 giugno si sono disputati, a Taranto, i Campionati Italiani Assoluti e di Categoria di Aquathlon Classico (2,5km corsa, 1.000m nuoto, 2,5km corsa), in gara per Valdigne Triathlon ben 9 atleti che hanno affrontato la lunghissima trasferta.

Spettacolare la location della gara nel “Mare Piccolo di Taranto”, fortemente voluta dalla Fitri, dalla Fitri Puglia con il suo Presidente Antonio Tondi, dal Comune di Taranto e dall’Aeronautica, ha avuto un indubbio successo per la bellezza del luogo. Al femminile, ancora una gara tra le top per Silvia Visaggi, 9° assoluta e argento tra le S2, ottima prova poi della parmense Asia Baistrocchi, 10° al traguardo tra le YB al debutto in un Campionato Italiano Assoluto.

Tra le donne si festeggia ancora un podio e ancora un oro e Titolo Italiano di categoria per la biellese Alessandra Degiugno, prima tra le M3, realizzando una tripletta consecutiva negli anni 2022-23 e 2024. Ennesimo Titolo Italiano per la strepitosa ferrarese Rossella Carletti che conquista l’oro tra le M7, per lei si è perso il conto dei Titoli Italiani conquistati nelle varie specialità della Triplice! Ritiro per un problema fisico per la biellese Costanza Antoniotti.

Tra i maschi belle gare per il torinese Filippo Col (10° YB), del biellese Giacomo Frassati (14° YB) e del torinese Marco Sabbatini (14° YB). Tra gli M8 non finisce mai di stupire il romagnolo Michele Vanzi, ancora una volta Campione italiano di categoria che aggiunge questo titolo alla sua collezione infinita di Trofei, un vero esempio di Passione sportiva.

A Ronco Scrivia (GE) si è disputata la II° Tappa del Circuito Piemonte e VdA Giovanile con l’organizzazione di Airone Triathlon. Tra gli YA bella prestazione del torinese Pietro Col, 8° al traguardo. Nella categoria Ragazze ancora una splendida conferma della torinese Chiara Gai argento in virtù di tre ottime frazioni che la portano sul secondo gradino del podio e del torinese Pietro Ciccarelli, bronzo tra i maschi a testimonianza di un positivo momento di forma.

Ora per gli atleti verde-turchese-oro focus sulle tante gare previste nel pieno della stagione agonistica del mondo della Triplice.