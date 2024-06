Ultima da applausi per Dynamic In Sport, intanto arrivano buone notizie per la pallanuoto

Rimonta sfiorata per il team di Promozione Dynamic In Sport: nell’ultima partita di campionato, giocata sabato sera 8 giugno alla Rivetti, la squadra allenata da Mirko Remorini e Luca Casanova ha ceduto 11-12 contro San Giorgio Genova. 4 reti per Andrea Blotto, 2 per Raise, 2 per Perotto, 1 a testa per Bertazzo, Germinetti e Molinatti.

Un’annata utile per fare esperienza in un percorso di crescita che vede molti giovani in rampa di lancio sia a livello locale sia regionale. Bella notizia intanto per la pallanuoto biellese. Sono state infatti assegnate alla città di Biella le semifinali Nazionali allievi B under 16, che si disputeranno alla piscina Rivetti In Sport il 20 e 21 luglio. In vasca a giocarsi l’accesso alle finali ci saranno i padroni di casa della Dynamic In Sport, Aragno Rivarolesi, Sporting Lodi e Rari Nantes Vis Roma.