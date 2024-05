Golf Club Cavaglià, ecco i premiati delle gare in programma FOTO

Sabato ha fatto tappa il circuito con accesso diretto alla finale nazionale Prosecco Cup by Golf Settimo (18 buche Stableford 3 categorie). Gli oltre 100 partecipanti sono stati allietati durante la giornata con degustazioni e assaggi. Da segnalare la hole in one di Paolo Brusa al par 3 della buca 6.

Premiati. 1a Categoria: 1° lordo Simone Bucino Cavaglià 33, 1° Netto Giorgio Andrigo Cavaglià 40, 2° Netto Stefano Vittone Settimo 40. 2a categoria: 1° Netto Andrea Marietta Aleina Tondin Settimo 43, 2° Netto Diego Platini Cavaglià 43. 3a categoria: 1° Netto Bruno Carmagnola Cavaglià 48, 2° Netto Enrico Marcato Settimo 42. 1° Ladies Valeria Furlan Cavaglià 41. 1° Seniores Giorgio Gandolfi Cavaglià 42. 1° Netto Handicap >36 Maraschi Diego Settimo 38. Driving contest femm. buca 5 Rossi Elena. Driving contestmasc. buca 5 Schellino Paolo. Nearest to the pin unico buca 9 Platini Diego m. 0,71.

Domenica al Gc Cavaglià si è giocata il GLP Solution 2024 (18 buche Stableford, 3 categorie). Successo di Simone Bucino che ha bissato la vittoria del giorno precedente.Premiati. 1a Categoria: 1° lordo Simone Bucino Cavaglià 34, 1° Netto Luigi Pautasso Cavaglià 39, 2° Netto Luigi Ruggiero Cavaglià 37. 2a categoria: 1° Netto Michele Vicelli Ciliegi 43, 2° Netto Stefano Griggio Cavaglià 40. 3a categoria: 1° Netto Matteo Roberto Crespi Robinie 44, 2° Netto Roberto Marcianesi Cavaglià 43. 1° Ladies Desiree Zuffada Cavaglià 42. 1° Seniores Stefano Meggiorin Cavaglià 42. Nearest to the pinfemminile buca 6 Enrica Aprile m. 3,81. Nearest to the pin maschile buca 9 Marco Ramella Paia m. 2,86.

Sabato farà tappa l’Audi quattro Cup by Selecar (18 buche Stableford a coppie greensome categoria unica) uno dei circuiti di golf top a livello mondiale. Prevista area ospitality con possibilità di visionare le ultime novità Audi, omaggi e gadget per tutti i giocatori e cocktail di fine gara con pasta. I vincitori saranno ospiti per la finale nazionale che si svolgerà all’Arzaga Golf Club venerdì 20 settembre, dove ci si giocherà l’accesso alla finale mondiale che si terrà a novembre al Golf Muscat in Oman.Domenica una new entry del nostro calendario con il 1° Trofeo F.I.S.A.R. Biella (18 buche Stableford, 3 categorie), evento sponsorizzato dalla Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori Biella che per l’occasione presenterà i corsi dedicati agli aspiranti assaggiatore di vini.

Dopo la premiazione a seguire rinfresco. Giovedì tornerà What's Golf torneo sui principali campi del Piemonte organizzato dai Golf Le Rosine e Pinerolo. La gara (18 buche, Stableford, 3 categorie) è aperta a tutti, premiazione a fine circuito. Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it